"Menos gritos y más crecimiento": The Economist apuntó contra Milei

El periódico británico The Economist apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei al señalar que "la Argentina necesita menos gritos y más crecimiento" para asegurar la continuidad del proyecto oficialista hacia 2027.

A través de un análisis del panorama financiero nacional, el medio especializado evaluó los logros en materia de superávit fiscal y desaceleración del costo de vida, aunque advirtió sobre la falta de dinamismo en la reactivación productiva.

En el reporte se destacó que el mandatario "demostró que estaban equivocados" aquellos analistas que preveían un colapso macroeconómico al inicio del mandato.

Entre los datos positivos, se ponderó la baja sostenida de la tasa de inflación, la proyección de crecimiento económico por segundo año consecutivo y la reducción en los índices de pobreza.

Recomendaciones sobre el cepo y la política cambiaria

A pesar de los logros fiscales del Gobierno, la publicación enfatizó en la necesidad de apurar la salida de las restricciones al mercado de cambios.

Para sostener el esquema y evitar fricciones con la actividad de las empresas, se sugirió que el Poder Ejecutivo debería "ser más libertario, no menos", suspendiendo las intervenciones del Banco Central y permitiendo una mayor flexibilidad monetaria.

Asimismo, el informe planteó la importancia de volcar esfuerzos hacia la expansión del crédito privado y fomentar la inversión.

Entre las medidas estructurales propuestas figuran la reducción de los subsidios al transporte público y el incremento del gasto en obras de infraestructura para redes viales y redes ferroviarias.

Desgaste político y reclamos de empatía social

En el plano político, el análisis alertó sobre el estancamiento del poder adquisitivo y el impacto del ajuste en los puestos de trabajo.

En ese sentido, se remarcó que el jefe de Estado tendría que "mostrar algo de empatía" para reconocer las dificultades que atraviesan las familias ante las tarifas y la situación laboral, evitando utilizar controversias diplomáticas como herramientas de distracción.

Finalmente, el medio de prensa advirtió que el "remarcable experimento liberal" podría enfrentar complicaciones en los comicios presidenciales si no se acelera la generación de empleo y se consolidan reformas de fondo.

La falta de un sesgo moderado en el discurso oficial se posiciona, según la mirada externa, como uno de los principales riesgos para la gobernabilidad a largo plazo.