Mensaje del Papa León XIV durante el Ángelus: "He aquí el llamado más actual que nunca del profeta: abandonar nuestros caminos torcidos y volver al Señor"

El Ángelus del Papa León XIV reunió a miles de peregrinos este domingo en la Plaza de San Pedro para compartir la tradicional reflexión previa a la oración mariana.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre ofreció una enseñanza centrada en las lecturas del día, haciendo un enfático llamado a fortalecer la fe en la vida cotidiana y a priorizar el servicio a los más vulnerables.

Jornada y profundo mensaje

Frente a la multitud congregada en el Vaticano, el Obispo de Roma centró su homilía en la necesidad de mantener una coherencia espiritual frente a las tensiones y afanes del mundo actual.

El Pontífice subrayó que la verdadera grandeza en el camino cristiano no se mide por el poder o los reconocimientos terrenales, sino por la capacidad de entrega y humildad.

La alocución dominical se enmarca en una agenda pastoral intensiva del Pontífice, orientada a promover la cultura del encuentro y la reconciliación entre las naciones.

Los puntos salientes del mensaje papal

Durante su intervención antes del rezo del Ángelus, el Papa destacó aspectos centrales para la vida comunitaria y espiritual: "La verdadera grandeza a los ojos de Dios no consiste en dominar ni en ostentar poder, sino en hacerse pequeño para servir a los demás con amor sincero", remarcó el Pontífice ante la multitud.

Humildad y servicio: Invitó a los fieles a despojarse del egoísmo y a buscar el bien común por encima de las aspiraciones individuales.

Oración por la paz: Reiteró su constante llamado a la diplomacia: > "No nos cansemos de pedir por la paz en el mundo; la guerra es siempre una derrota para la humanidad" .

Compromiso social: Instó a las comunidades a ser faros de acogida y solidaridad para quienes atraviesan situaciones de marginalidad o sufrimiento.

Saludos e intenciones finales

Tras el rezo de la oración mariana, el Papa extendió un afectuoso saludo a los grupos de peregrinos, familias y delegaciones internacionales presentes en el recinto vaticano. Asimismo, dedicó unas palabras especiales a los colectivos que trabajan en favor de las causas humanitarias y la justicia social en el mundo.

"Les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí", concluyó el Santo Padre con su tradicional despedida antes de brindar la bendición apostólica a los fieles reunidos en la plaza.