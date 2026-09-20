¡VIDEO! Nuevo milagro de San Gennaro: el momento en que se licuó la sangre en Nápoles

El milagro de San Gennaro volvió a repetirse en la Catedral de Nápoles el pasado sábado durante la misa oficial por la festividad litúrgica del santo patrono.

El arzobispo local, Dom Domenico Battaglia, constató y anunció la licuefacción de la sangre custodiada en las históricas ampollas de cristal, un suceso religioso grabado en video que generó profunda devoción y júbilo entre miles de fieles presentes.

El mensaje difundido

¡El milagro se repitió! Estas imágenes llegan de la Catedral de Nápoles, donde el arzobispo Dom Domenico Battaglia fue testigo del milagro de la licuefacción de la sangre de "San Gennaro" (San Jenaro), patrón de la ciudad, en el día en que la Iglesia celebra su memoria litúrgica.

Impactantes detalles

La festividad del obispo y mártir San Gennaro reviste cada año una trascendencia espiritual e histórica fundamental para el pueblo napolitano. La tradición indica que el paso de la sustancia de un estado sólido a líquido representa una auguriosa señal de protección y bendición para la comunidad.

Durante la ceremonia en el templo mayor napolitano, el arzobispo tomó en sus manos el relicario ante la expectante mirada de la multitud y las autoridades locales. Tras agitar suavemente la cápsula, Battaglia confirmó públicamente el fenómeno, desatando aplausos y oraciones en todo el recinto.

El significado y la tradición detrás del fenómeno

La licuefacción del fluido del santo patrono de Nápoles es un hito con siglos de historia documentada que despierta fervor popular y la atención del ámbito científico:

Momentos del año: El fenómeno suele aguardarse en tres fechas específicas: el 19 de septiembre (fiesta del santo), el primer sábado de mayo y el 16 de diciembre.

El anuncio oficial: El tradicional pañuelo blanco ondeó en la nave de la catedral para notificar formalmente la licuación de la masa a los fieles reunidos dentro y fuera del templo.

Difusión del medio oficial: El canal informativo institucional Vatican News compartió en sus redes sociales oficiales las imágenes exclusivas del instante preciso en que la reliquia quedaba en estado fluido.

La devoción popular captada en video

A través de las imágenes difundidas por los canales de comunicación de la Santa Sede, miles de internautas pudieron seguir el instante en que la sustancia reaccionó dentro de las ampollas del siglo IV. La comunidad católica internacional celebró la continuidad de este suceso, considerado por los devotos como un mensaje de esperanza para la Iglesia.