Milei volvió a tildar de "ladrón" a Lula y respaldó a Bolsonaro

El presidente Javier Milei intensificó la tensión diplomática con Brasil al reiterar este miércoles sus acusaciones contra su par, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien llamó nuevamente "ladrón" a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El mandatario argentino compartió una historia desde el perfil oficial del Instituto Cato -un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos- que incluía una placa con la imagen del líder del Partido de los Trabajadores (PT) frente a un micrófono y la frase en mayúsculas: "LULA LADRÓN".

Debajo de la fotografía, la publicación reprodujo unas declaraciones de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".

Un conflicto en plena definición electoral

El nuevo cruce ocurre en el tramo final hacia el balotaje del próximo 25 de octubre en Brasil.

Tras los comicios de la primera vuelta celebrados el domingo 4, el senador Flávio Bolsonaro -hijo del expresidente Jair Bolsonaro- obtuvo el 47% de los sufragios, mientras que Lula, que aspira a la reelección, alcanzó el 45 por ciento.

Al no superar el umbral del 50%, ambos candidatos definirán la presidencia en segunda vuelta.

En este escenario, la agenda internacional cruzará nuevamente a la administración libertaria con el clan Bolsonaro: la semana próxima, el líder de La Libertad Avanza compartirá un evento en Estados Unidos con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio.

Ambos participarán en la Hispanic Heritage Gala, programada para el 14 de octubre en Washington, apenas once días antes de los comicios definitivos en territorio brasileño.

Antecedentes de una relación bilateral fracturada





Los cruces verbales entre ambos mandatarios se han sucedido desde el inicio de la gestión libertaria, marcada además por los recelos debido a la falta de felicitaciones de Lula tras el triunfo electoral de 2023 y las acusaciones de haber interferido en la campaña a favor de su contrincante.

Milei llamó "ladrón" a Lula desde sus redes sociales y mantiene el conflicto bilateral.

Los episodios de confrontación directa se acumulan en la agenda bilateral:

El viaje a San Pablo: El 25 de julio, Milei participó en un acto de campaña de Bolsonaro en el estadio Pacaembú junto al gobernador paulista, Tarcísio de Freitas. En su alocución, tildó a su par brasileño de "Don Lula" , "el zurdo" , "ladrón" y "el presidiario" . En el mismo evento, al registrar fallas de sonido, ironizó: "Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?" , a la vez que exhortó a "parar la basura socialista" y cuestionó la situación judicial de Jair Bolsonaro al señalar: "Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores" .

La respuesta diplomática: Aquel discurso motivó que el gobierno brasileño llamara a consulta a su embajador en Buenos Aires. Pese a ello, días después, el Presidente ratificó sus dichos en una entrevista televisiva, donde calificó a Lula de "un ladrón" y "un corrupto", argumentando que su liberación ocurrió "por una falla en el procedimiento" y no por inocencia.

Cabe destacar que el líder del PT cumplió 580 días de prisión entre 2018 y 2019 tras ser condenado en la causa Lava Jato.

No obstante, en 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló dichos fallos al determinar que el tribunal de Curitiba carecía de competencia, además de declarar parcial al exjuez Sergio Moro, restitución jurídica que le permitió recuperar sus derechos políticos y ganar la presidencia en 2022.



