Mojtaba Jamenei apareció con un mensaje amenazando a Israel por la muerte de del jefe de Seguridad Nacional

A través de un reciente comunicado difundido este miércoles en redes sociales, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, expresó sus condolencias por el deceso de Ali Lariyani, quien se desempeñaba como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Lariyani perdió la vida durante las incursiones aéreas ejecutadas por las fuerzas israelíes. Todo sobre el Conflicto en Medio Oriente.

"Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Lariyani", manifestó el jerarca mediante un escrito publicado en su cuenta oficial de la plataforma X.

Jamenei calificó al funcionario fallecido como un hombre "erudito, visionario, inteligente y comprometido", destacando además su "amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y administrativos".

Amenaza de represalias y defensa del sistema

El mensaje del líder iraní incluyó una advertencia directa hacia quienes considera responsables del ataque.

"Los antiislamistas deben saber que derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece y, por supuesto, toda sangre tiene un precio que los asesinos de los mártires deberán pagar pronto", sentenció Jamenei en su proclama.

Esta declaración surge en un contexto de absoluta reserva, ya que el sucesor de Alí Jamenei no realizó ninguna aparición pública desde que asumió el cargo el pasado 8 de marzo, luego de que su progenitor falleciera en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Misterio sobre su condición física y ubicación geográfica

La ausencia de imágenes de Jamenei alimentó diversas teorías internacionales.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que el mandatario iraní podría haber fallecido, en sintonía con informes del Pentágono que indicaban que resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en la misma ofensiva donde murió su padre.

En paralelo, el canciller de Israel, Gideon Saar, instó al líder a mostrarse ante las cámaras: "debería dar la cara" porque "la situación empieza a ser embarazosa para este régimen", afirmó.

Ante los rumores de un posible traslado a Moscú para recibir atención médica por lesiones graves, la diplomacia iraní reaccionó de forma tajante.

A su turno, el embajador en Rusia, Kazem Jalali, desmintió las versiones en sus redes sociales: "Las noticias sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo".