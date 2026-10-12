Mueren 139 personas tras el naufragio de una embarcación en África con más de 300 migrantes

Al menos 139 migrantes murieron, entre ellos 15 niños, y otros 84 permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que transportaba a más de 300 personas desde Yibuti hacia Yemen. La información fue confirmada este domingo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo dependiente de las Naciones Unidas.

La tragedia marítima se produjo al norte de la ciudad portuaria de Obock, en la costa oriental de Yibuti, en momentos en que la nave intentaba atravesar el golfo de Adén.

Lugar del hundimiento cerca de las costas de Yubití.

De acuerdo con los datos brindados por la OIM, la embarcación trasladaba a un total de 305 migrantes, de los cuales únicamente 82 lograron sobrevivir. Todos los sobrevivientes identificados son ciudadanos de nacionalidad etíope.

El organismo internacional actualizó la cifra de fallecidos a 139 en las últimas horas tras el hallazgo de nuevos cuerpos por parte de las cuadrillas de rescate.

Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que el número final de víctimas fatales podría incrementarse debido a la cantidad de personas que continúan desaparecidas.

Exceso de pasajeros y testimonios de los sobrevivientes





El jefe de la misión de la OIM en Yibuti, Alexandre Coissac, lamentó el hecho y expresó sus condolencias: "Esta es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los sobrevivientes y las familias que perdieron a sus seres queridos o siguen sin tener noticias de sus familiares".

Asimismo, Coissac detalló las causas de la zozobra en función del relato de los rescatados: "Según los testimonios recogidos entre los sobrevivientes, la embarcación comenzó a hundirse poco después de que los migrantes subieran a bordo, principalmente debido al exceso de pasajeros".

Video: el informe de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU





Actualmente, los equipos de la OIM trabajan de manera coordinada con las autoridades locales en las tareas de búsqueda y salvamento, al tiempo que brindan asistencia médica, alimentos y contención psicológica a los sobrevivientes.

Una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo





La OIM remarcó que el episodio constituye uno de los naufragios más mortíferos registrados en la denominada Ruta Oriental, el corredor migratorio que conecta el Cuerno de África con la península arábiga.

Año a año, miles de personas procedentes en su mayoría de Etiopía y Somalia transitan por Yibuti con la intención de cruzar hacia Yemen y, desde allí, desplazarse hacia los países del golfo Pérsico -con especial foco en Arabia Saudita- en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.

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El trayecto implica severos riesgos, entre los que se destacan la utilización de embarcaciones sobrecargadas, el accionar de redes de tráfico de personas, las inclemencias del mar y los peligros derivados de las conflagraciones bélicas en la zona.

Según las estadísticas del organismo internacional, durante 2025 más de 900 migrantes perdieron la vida o desaparecieron al intentar completar dicho trayecto.

Como bien apunta la agencia NA, el desastre se da en un contexto de acentuada inestabilidad regional, atravesado por la intensificación de los combates en Yemen y los conflictos internos en Etiopía, factores que continúan forzando el éxodo de miles de pobladores.



