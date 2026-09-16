Mueren 20 personas al derrumbarse un edificio afectado por la guerra

Al menos 20 personas murieron, entre ellas ocho menores, y decenas continúan desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de seis plantas dañado por la guerra en la Ciudad de Gaza.

El trágico hecho ocurrió en la zona de Tal al Hawa, donde unas diez familias se alojaban debido a la falta de refugios y la destrucción provocada por el conflicto armado con Israel.

Operativo de rescate entre los escombros y falta de equipamiento

Equipos de la Defensa Civil local, junto con la participación de agencias de la ONU y un equipo técnico de Egipto, trabajan en el lugar para remover los restos de la estructura.

En las primeras horas, las tareas debieron realizarse a mano debido a la falta de maquinaria pesada.

El director de Defensa Civil en la Ciudad de Gaza, Raed al-Dahshan, declaró: "Seguimos escuchando voces entre los escombros, así que aún hay esperanza de encontrar gente".

El funcionario agregó que "la escasa disponibilidad de refugios obligó a los residentes a trasladarse a este edificio, creyendo que era seguro. Sin embargo, en un momento dado se derrumbó por completo, cayendo trágicamente sobre las personas mientras dormían".

Por su parte, el jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el territorio, Alessandro Mrakic, estimó que entre 70 y 100 personas habrían quedado atrapadas bajo las ruinas.

Advierten por el peligro en cerca de 2.000 edificios inhabitables

El inmueble presentaba daños estructurales severos producto de los bombardeos y las continuas vibraciones generadas por detonaciones cercanas.

Ante esta situación, el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, advirtió: "Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos".

Asimismo, Mahmud Basal manifestó: "Esperamos que el mundo se dé cuenta de la gravedad de esta cuestión". Según estimaciones de organismos internacionales, el 80% de las construcciones en Gaza resultaron dañadas o destruidas desde el inicio de las hostilidades con Hamás, obligando a más de 1,9 millones de personas a desplazarse e improvisar viviendas en condiciones precarias.