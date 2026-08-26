Murieron 14 recién nacidos al prenderse fuego un hospital en Pakistán

Al menos 14 recién nacidos fallecieron este miércoles por un devastador incendio que se propagó en la sala de maternidad del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS). Tan solo uno de los menores de edad sobrevivió a las llamas.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, horario local, luego de la explosión de un compresor de aire acondicionado en el área de ginecología del tercer piso del hospital, según informaron en la agencia de noticias Xinhua.

Los testigos y familiares de las víctimas denunciaron que no había personal médico en el área donde se encuentran las incubadoras al momento del inicio de las llamas y que las puertas de evacuación permanecieron cerradas.

Cómo fue el operativo de rescate

Tras la propagación de las llamas comenzó un fuerte operativo que involucró a bomberos, personal policial y ambulancias, con el objetivo de rescatar a los neonatos que se encontraban en el interior del establecimiento.

Según trascendió, nueve bebés fallecieron en el centro de salud y otros cinco pudieron ser trasladados a una sala infantil, pero murieron horas más tarde por la gravedad de las heridas. Desde la policía de Islamabad detallaron que, por la intensidad del incendio, debieron someter a los bebés a pruebas de ADN para poder identificarlos.

El incendio en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán provocó 14 muertes.

La palabra de las autoridades de Pakistán tras la tragedia

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán anunció la destitución "de inmediato del secretario federal de Salud, Aslam Ghauri" luego de la tragedia ocurrida en la región de Islamabad.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, exigió que haya una investigación exhaustiva para determinar las causas del incidente y expresó su profundo disgusto con los funcionarios que estuvieron implicados.

Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que llevarán a cabo una "investigación completa, transparente e imparcial del incidente para determinar las verdaderas causas de esta catástrofe y cualquier posible negligencia".



