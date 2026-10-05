Murió a los 8 años Hirata Runa, megaestrella del J-Pop y promesa de la actuación

La industria del entretenimiento japonés se encuentra conmocionada por la muerte de Hirata Runa, una megaestrella infantil y promesa del J-Pop, quien falleció a los 8 años.

La noticia fue confirmada por los responsables de DIANNA Project, la plataforma de formación de jóvenes artistas de Nagoya de la que formaba parte la niña. La agencia comunicó que la pequeña murió durante la madrugada del viernes 25 de septiembre.

A través de sus redes sociales, el proyecto expresó su pesar y pidió respeto para los familiares de Runa. "Lamentamos profundamente este informe repentino, pero Hirata falleció pacíficamente a las 4 de la madrugada", señalaron en el comunicado.

De qué murió Hirata Runa

Según informaron sus representantes, la niña estaba internada luego de atravesar un cuadro de gripe que derivó en una complicación cardíaca. La causa de muerte fue una miocarditis asociada a la influenza, una inflamación del músculo del corazón.

Desde DIANNA Project explicaron que se trató de una complicación poco frecuente, pero que puede ser potencialmente mortal.

La artista, conocida artísticamente como Luna-chan, tenía miles de seguidores en redes sociales (Archivo).

No trascendieron públicamente detalles sobre el tratamiento que recibió Runa ni sobre cuánto tiempo llevaba enferma antes de que su estado de salud se agravara.

La agencia también pidió que no se realicen consultas individuales ni entrevistas a la familia, además de pedir que no se publiquen especulaciones sobre el fallecimiento en redes sociales.

La última presentación de Hirata Runa fue cinco días antes de su muerte

El deceso de la artista generó especial sorpresa entre sus seguidores porque había subido al escenario pocos días antes. El 20 de septiembre, Runa participó del concierto Regular Live Vol.70 de DIANNA Project.

Después de esa presentación, la niña compartió una fotografía y dejó un mensaje para sus seguidores: "Gracias también por hoy, lo aprecio mucho. Fue muy divertido".

La publicación se convirtió en uno de sus últimos mensajes públicos antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

Quién era Hirata Runa, la joven promesa del J-Pop

Runa, conocida artísticamente como Luna-chan, era una de las aprendices de DIANNA Project, una organización dedicada a la formación y promoción de artistas infantiles y adolescentes.

La niña cursaba el tercer grado de primaria y había empezado a desarrollar desde muy pequeña una carrera dentro de la escena del pop japonés. Con el crecimiento de su popularidad, también había juntado una importante cantidad de seguidores en las redes sociales.

La artista, conocida artísticamente como Luna-chan, tenía miles de seguidores en redes sociales (Archivo).

DIANNA Project funciona bajo un sistema de formación de jóvenes talentos dentro de la industria del J-Pop, con una dinámica de preparación y promoción de artistas que guarda similitudes con el modelo de idols desarrollado en otros países asiáticos.

El mensaje de la familia de Runa

Tras conocerse la noticia, la familia utilizó la cuenta oficial de la niña para agradecer el acompañamiento que recibió durante su corta carrera artística.

"A todas las compañeras que fueron amables con ella durante su vida, a los fans que siempre lo apoyaron, a todos en la agencia que lo convirtieron en ídola, y a todas las personas que de alguna manera se involucraron: de verdad, muchas gracias", expresaron.

El velorio y el funeral se realizaron de forma privada, con la presencia de familiares cercanos.