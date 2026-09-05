Murió argentino que intentaba escalar una de las montañas más altas de Europa

Dos argentinos intentaron escalar la cima del Mont Blanc en Francia, pero la aventura terminó de manera trágica, ya que uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido al caer desde de uno de los sectores de una de las montañas más altas de Europa.

La víctima se llamaba Gabriel Ansiaume (39) y era oriunda de la provincia de Mendoza. Estaba practicando escalada libre cuando cayó y murió por el impacto. En tanto, su compañero de escalada está internado en el hospital de Sallanches, fue operado y sigue su recuperación.

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La crónica del hecho dice que los hombres se desplazaban por una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una ruta de escalada popular para alcanzar una de las cumbres de las Agujas de Chamonix, reportó el medio francés Le Parisien.

El Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix sostuvo que el equipo de escalada "resbaló y cayó al corredor de Papillons". Las víctimas fueron descubiertas por otros escaladores que se desplazaban por esa cresta.

El medio mendocino Los Andes reportó que Ansiaume había viajado a Europa por trabajo y que, durante su visita, decidió hacer una escalada libre con su primo en uno de los picos más conocidos de la región. La caída ocurrió durante el descenso aunque el ascenso por el sector del Mont Blanc ocurrió sin problemas.

¿Quién era Gabriel Ansiaume?

Por otra parte, la víctima se desempeñaba como enólogo y su muerte causó un alto impacto en el ambiente vitinícola. "Nos quedamos con su irremplazable calidad humana", señalaron sus colegas.

Tenía una reconocida trayectoria en el rubro y trabajaba en el desarrollo de una línea de vinos llamada Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, un emprendimiento que realizó junto a su amigo Federico Vargas Arizu.

Gabriel Ansiaume era oriundo de la provincia de Mendoza (Facebook).

El proyecto había iniciado en 2020 y, a través de Instagram, Ansiaume había hablado de los comienzos del emprendimiento, cuando fue a buscar las uvas a una finca en plena pandemia de coronavirus.

"Estábamos en cuarentena, llegué a la finca y no había nadie. Entonces empecé a los aplausos porque el viejito (dueño del lugar) no usaba teléfono. Me dijo que dejó las cajas en el galpón, que las llevara y que no quería saber nada. Tenía miedo", recordó.

Palabras de su amigo

Luego, habló de la filosofía de la marca y de su trabajo junto a Vargas. "Lo que hemos mantenido siempre es seguir divirtiéndonos, disfrutando la amistad, la forma creativa que trabajamos y creamos. Las reuniones con amigos cuando le pedimos una mano y hacemos un asadito", contó.

Vargas le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales tras conocer su fallecimiento. "Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar", señaló.



