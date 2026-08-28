Murió el rey de Noruega: tenía 89 años y era el más "veterano" de Europa

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía internado. Según había informado el Palacio Real, el monarca sufría una anemia hemolítica, trastorno provocado por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

El fallecimiento del líder noruego se produjo a las 6.35 de la mañana, hora local, y puso fin a su reinado iniciado en 1991. "Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35" (04H35 GMT), escribió el Palacio en un comunicado. Su estado de salud había empeorado en las últimas horas.

Ahora, de acuerdo con las normas sucesorias del país europeo, su hijo Haakon, de 53 años, se convirtió automáticamente en el rey Haakon VIII. De esta manera, se abre una nueva etapa después de los 35 años de Harald V, uno de los monarcas que durante más tiempo ocupó el trono europeo.

Harald era el monarca de mayor edad de Europa y una de las figuras más reconocidas de la realeza escandinava. Durante sus más de tres décadas en el trono encabezó una modernización de la Casa Real. Sin embargo, rechazó abdicar frente a los problemas de salud que atravesó durante sus últimos años.

Cabe mencionar que en Noruega, una democracia parlamentaria de unos 5,5 millones de habitantes, el rey cumple principalmente funciones representativas y simbólicas. Mientras tanto, el poder político recae en el Parlamento y el Gobierno.

Harald V había llegado al trono tras la muerte de su padre, Olav V, en enero de 1991, y su reinado coincidió con una etapa de fuerte crecimiento económico del país impulsada por la explotación de petróleo y gas.

Más de tres décadas después, el pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre. El Palacio real avisó que se encontraba "extremadamente grave".

La fragilidad de la salud del monarca mantuvo en vilo a la sociedad noruega y, en Oslo, muchos vecinos desplazaron durante la última jornada para manifestar su apoyo y para depositar flores frente al Palacio Real.

El rey Harald V de Noruega estaba casado con una plebeya, Sonja Haraldsen.

La muerte de Harald activó la sucesión de manera inmediata y Haakon pasó de príncipe heredero a rey de Noruega, sin necesidad de una abdicación previa. El nuevo monarca tiene 53 años y durante los últimos años había asumido en numerosas oportunidades las funciones de regente debido a los problemas de salud de su padre.

Esta sucesión mantiene la línea de la dinastía que comenzó con Haakon VII, abuelo de Harald, quien fue elegido rey después de la disolución de la unión entre Suecia y Noruega en 1905.

La historia del rey Harald V

Harald nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, y fue el primer príncipe noruego nacido en el país desde el rey Olav IV, en 1370.

Tenía apenas 3 años cuando la Alemania nazi ocupó Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Para evitar ser capturados, su madre escapó junto con Harald y sus hermanas, Ragnhild y Astrid, primero hacia Suecia y luego a Estados Unidos.

Su padre y su abuelo, en tanto, se instalaron en Reino Unido junto con el Gobierno noruego en el exilio. Durante los años que pasó en Estados Unidos, la familia real noruega fue invitada en varias oportunidades a la Casa Blanca. Harald tenía 6 años cuando participó de su primer acto oficial: el bautismo de nuevos aviones de guerra en una base aérea noruega ubicada en Canadá.

La familia regresó a Noruega en junio de 1945, una vez terminada la guerra. Harald estudió posteriormente en escuelas públicas, la academia militar noruega y la Universidad de Oxford.

Al igual que sus hijos, Harald se casó con una plebeya, Sonja Haraldsen. Pero hasta que pudieron anunciar su compromiso, en 1968, tuvieron que enfrentar la oposición del entorno de Harald, hasta que lograron la aprobación del rey Olaf y parte de la clase dirigente.



