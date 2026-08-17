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Lunes, 17 de agosto de 2026

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CONMOCIÓN

Murió la actriz Hayden Panettiere, estrella de "Héroes" y "Triunfos Robados"

La artista estadounidense, reconocida por su extensa carrera, perdió la vida a los 36 años. El fallecimiento fue confirmado por su padre, quien pidió privacidad para la familia.

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La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años, según confirmó su padre, Skip Panettiere, mediante un comunicado difundido este domingo por ABC News. La noticia generó repercusión en el mundo del espectáculo internacional.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden", expresó su padre en el comunicado. En ese sentido, también describió a su hija como "una luz increíble y una fuerza de la naturaleza" que llevó amor y alegría a quienes la conocieron y a millones de personas que la vieron en pantalla.

En esa línea, pidió que respeten la privacidad de la familia mientras atraviesan el momento de duelo. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni la causa de muerte.

Quién era Hayden Panettiere

Panettiere había desarrollado una extensa carrera desde su infancia y alcanzó reconocimiento internacional principalmente por su papel de Claire Bennet en Heroes, la serie en la que interpretó a una joven con poderes de regeneración. También fue protagonista de Nashville, donde interpretó a la cantante Juliette Barnes.

Además de sus trabajos televisivos, la actriz participó en películas como Remember the Titans, Ice Princess y Scream 4. También retomó su personaje de Kirby Reed en Scream VI, estrenada en 2023.

La muerte de Panettiere se produjo pocos días antes de que cumpliera 37 años. Hasta el momento, su familia decidió reservar los detalles del fallecimiento de la artista.

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