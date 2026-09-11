Murió la princesa Astrid de Noruega: tenía 94 años y hace dos días había ido al funeral de su hermano Harald V

La Casa Real noruega anunció la muerte de la princesa Astrid este viernes 11 de septiembre a los 94 años, tan solo dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V, que estuvo al frente de la familia real durante más de tres décadas.

La hermana mayor del rey Harald padeció diversos problemas de salud en los últimos meses por los que tuvo que ser hospitalizada, y su última aparición pública había sido el pasado 9 de septiembre en la ceremonia donde despidieron al rey que permaneció en el trono durante 35 años.

La princesa Astrid falleció a los 94 años.

A los 22 años tuvo que asumir el rol de primera dama tras el fallecimiento de su madre, la princesa heredera Marta, en 1954, cargo que ocupó durante 14 años hasta 1968, cuando fue reemplazada por la esposa del príncipe heredero Harald.

Su vinculación con la Corona continuó a lo largo de los años y fue la representante de la familia real en celebraciones nacionales, compromisos institucionales, recepciones, actos oficiales y visitas de Estado.

El rey Haakon VIII, sobrino de Astrid, puntualizó que "su fallecimiento es una gran pérdida" para toda la familia real y que a lo largo de su vida representó a la Corona "de manera cordial y responsable".

Además, recordó que la princesa estuvo "preocupada por la atención e inclusión de los más vulnerables de la sociedad" y remarcó que siempre se desempeñó "con compromiso, presencia y un espíritu contagioso".

Cómo estaba conformada la familia de Astrid

La princesa Astrid se casó en 1961 con un navegante y medallista olímpico noruego, Johan Ferner, con quien tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner.

El matrimonio fue cuestionado por la Iglesia de Noruega en esa época debido a que el deportista estaba divorciado en ese momento, por lo que plantearon objeciones en contra de esa unión. Ferner falleció en 2015.



