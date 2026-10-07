Murió Mari Carmen, referente de la lucha contra los desahucios

La activista Mari Carmen falleció en España tras convertirse en una figura pionera de la resistencia social contra los desahucios e impagos hipotecarios. En qué consiste el decreto Mari Carmen.

Su caso particular visibilizó el drama habitacional de miles de familias y desencadenó una ola de solidaridad ciudadana que impulsó el nacimiento del movimiento por la vivienda en el país ibérico.

La lucha iniciada por la emblemática mujer comenzó al enfrentar la amenaza inminente de perder su hogar debido a las ejecuciones judiciales promovidas por entidades financieras. Su resistencia pública no solo frenó su propio lanzamiento, sino que inspiró la creación de plataformas colectivas de articulación vecinal.

Símbolo de resistencia y organización colectiva

La movilización impulsada por Mari Carmen permitió estructurar redes comunitarias para frenar desalojos mediante concentraciones pacíficas en las puertas de las viviendas afectadas. Su acción sentó las bases operativas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, espacio que transformó la problemática individual en una causa política y social de alcance nacional.

A partir de su testimonio, diversas organizaciones sociales lograron instalar la reforma de la legislación hipotecaria en el debate público. Su figura trascendió como un emblema de la defensa de los derechos sociales frente al accionar del sistema bancario.

Impacto en la legislación y el movimiento social

El legado de la activista impulsó reformas normativas para proteger a familias en situación de vulnerabilidad extrema y promover alternativas de alquiler social. Referentes de agrupaciones de derechos humanos destacaron su valentía y constancia para organizar a las comunidades golpeadas por la crisis habitacional.

Su fallecimiento generó muestras de reconocimiento en el ámbito político y social, consolidando su nombre como una referencia fundamental en la historia reciente de los movimientos populares en España.