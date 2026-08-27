Murió Ratko Mladic, "el carnicero de Bosnia": cumplía cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra

Ratko Mladic, uno de los principales responsables militares de las atrocidades cometidas durante la guerra de Bosnia, murió a los 84 años mientras cumplía una condena a prisión perpetua.

El deceso del ex comandante del Ejército de la República Serbia de Bosnia se produjo en un hospital penitenciario de La Haya como consecuencia de varios derrames cerebrales.

La muerte se conoció pocos días después de que el gobierno de Serbia y la familia de Mladic reclamaran su liberación por motivos de salud. Sin embargo, el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, dependiente del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazó el pedido al considerar que recibía atención médica adecuada.

El viernes pasado, su hijo, Darko Mladic, cuestionó el tratamiento que recibía su padre en prisión, aseguró que se trataba de un "asesinato silencioso" y aseguró que los médicos "habían suspendido por completo el tratamiento".

Ratko Mladic fue condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra.

¿ Quién fue Ratko Mladic ?

Nacido el 12 de marzo de 1943 en Bozinovici, cerca de Kalinovik, en el sureste de Bosnia, Mladic siguió una carrera militar desde joven. En 1965 se graduó primero de su promoción en la Academia Militar de Zemun, cerca de Belgrado, y antes de la disolución de Yugoslavia tuvo destinos en Macedonia, Kosovo y Croacia.

Su transformación política también fue señalada por antiguos oficiales musulmanes y croatas que compartieron las filas del ejército yugoslavo con él. Según esos testimonios, pasó de ser un convencido comunista y yugoslavo a adoptar el nacionalismo serbio.

La trayectoria militar de "el carnicero de Bosnia" quedó marcada por su participación en la guerra en ese país, entre abril de 1992 y diciembre de 1995.

En mayo de 1992 asumió como comandante del Ejército de la República Serbia de Bosnia, fuerza que había sido proclamada a comienzos de ese año.

Ratko Mladic fue comandante del Ejército de la República Serbia de Bosnia.

Su nombre quedó ligado al Asedio de Sarajevo (5 de abril de 1992- 29 de febrero de 1996) y a la Masacre de Srebrenica (13-22 de julio de 1995), en la cual fueron asesinados unos 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios. Por esos hechos, entre otros crímenes, recibió una condena a cadena perpetua en 2017.

Durante el juicio, el presidente del Tribunal, Alphons Orie, sostuvo que Mladic "compartía la intención" y "el objetivo criminal" de exterminar a musulmanes y croatas durante el conflicto, y que el ex jefe militar formaba parte de "un equipo criminal" que buscaba la exterminación "de civiles" de Bosnia.

Orie también lo responsabilizó de "ordenar" el Asedio de Sarajevo. De acuerdo con la sentencia, Mladic "propuso y ordenó" el exterminio de la población musulmana de la ciudad, con el propósito de destruirla y cortar el acceso de los civiles al agua, la comida y la electricidad para someterlos a una situación de terror.

La persecución de Mladic se extendió durante un largo tiempo después de la guerra. Tras permanecer prófugo durante 16 años, fue detenido en Serbia en 2011.