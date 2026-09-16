Murió Sunny, la perra de Barack Obama que vivió en la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la muerte de su perra Sunny, una perra de agua portuguesa de 13 años que formaba parte de la familia desde 2013.

El animal se sumó a la residencia presidencial al inicio del segundo mandato del mandatario y convivió allí junto a Bo, la primera mascota que adoptó la familia durante su gestión.

Un recuerdo emotivo en las redes sociales

El exmandatario compartió la noticia a través de sus canales oficiales con un mensaje dedicado a recordar la llegada del animal a su vida cotidiana.

Barack Obama expresó: "Ayer perdimos a un miembro querido de nuestra familia. Conseguimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros, incluido nuestro primer perro, Bo, nos enamoramos de inmediato".

Asimismo, el exjefe de Estado definió la personalidad de la mascota al señalar que "también nos costó seguirle el ritmo, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Era atlética y muy activa", destacando el afecto con el que fue recibida por todos los integrantes de su hogar.

Yesterday, we lost a cherished member of our family.



We got Sunny at the start of our second term in the White House, and all of us - including our first dog, Bo - immediately fell in love. We also had trouble keeping up with her, for Sunny was a force of nature. Athletic and... pic.twitter.com/UBHQILb4BG — Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2026

La reunión con Bo y el legado en la residencia presidencial

La llegada de Sunny en agosto de 2013 buscó brindarle compañía a Bo, la otra mascota de la familia que había sido regalada por el senador Ted Kennedy en 2009. Bo falleció en mayo de 2021, hecho que el expresidente también rememoró al momento de despedir a su segunda canina.

En el cierre de su comunicado, Barack Obama manifestó: "La echaremos muchísimo de menos e imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien". Durante los años de gestión en Washington, ambas mascotas formaron parte de eventos oficiales, recepciones de visitantes y actividades protocolares en la residencia ejecutiva.