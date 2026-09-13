Perú: encontraron muerto a un primo de la presidenta Keiko Fujimori

El primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue encontrado muerto este domingo en el interior de su departamento luego de que los vecinos alertaron sobre su ausencia en las últimas semanas.

Ysidro Fernando Kagami Fujimori tenía 67 años y vivía solo en la localidad de La Molina, en la ciudad de Lima. Según el parte policial, habría muerto varios días antes de que se produzca el hallazgo.

Ysidro Fernando Kagami Fujimori tenía 67 años.

Un empleado de seguridad del departamento donde vivía advirtió que hacía más de dos semanas que no tenía contacto con él y otra de sus vecinas detalló que había pasado casi un mes desde la última vez que lo vio.

Según indicaron los testigos, el hombre habría sufrido algunos problemas de salud que lo hicieron recorrer hospitales y realizar visitas médicas. Sin embargo, indicaron que lo habían visto en un buen estado.

Hasta el momento, las autoridades no dieron detalles precisos sobre la causa del deceso y continúa bajo investigación. La presidenta de Perú no se pronunció sobre la muerte de su primo.

Quién era Ysidro Fernando Kagami Fujimori

Kagami Fujimori era el hijo de Juana Fujimori, hermana del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Desde allí surge el vínculo familiar con la actual presidenta de ese país.

El hombre de 67 años se desempeñaba como "asesor de servicios de Tower and Tower S.A.", una empresa especializada en la gestión y disposición de residuos peligrosos, desde octubre de 2018.

Kagami Fujimori también se habría desempeñado como consultor de servicios en la región de Cajamarca.