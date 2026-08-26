Nadia Beller fue citada como testigo en la causa contra Fernando Cerimedo

La Fiscalía de Bolivia convocó a Nadia Beller para que declare como testigo en el expediente que investiga al asesor del presidente Rodrigo Paz y su ex pareja Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito.

Cerimedo, que trabajó para el gobierno de Javier Milei, enfrenta tres procesos penales en Bolivia. Uno de ellos corresponde a la tentativa de feminicidio contra Beller, con quien mantenía una relación sentimental.

La segunda causa investiga el presunto enriquecimiento ilícito y la tercera, iniciada el martes, apunta a un supuesto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

El argentino permanece detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. La medida fue dictada por seis meses dentro de la investigación por tentativa de femicidio.

Fernando Cerimedo tiene tres causas abiertas en Bolivia.

Beller fue baleada por dos sicarios el lunes 17 de agosto en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Después del ataque, acusó a Cerimedo de haber ordenado el atentado con el objetivo de "silenciarla".

Dos hombres vestidos como repartidores de comida fueron quienes dispararon contra la abogada. El ataque quedó incorporado a la investigación que derivó en la detención preventiva del asesor presidencial.

Las denuncias que complican al asesor de Rodrigo Paz

Tras el ataque, Beller también denunció presuntos hechos de corrupción vinculados con la distribución de combustible, oro y seguros. Sus declaraciones alcanzaron incluso a María Elena Urquidi, esposa del presidente, y derivaron en la apertura de una investigación por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía Departamental de La Paz.

La abogada también afirmó que Cerimedo y personas de su entorno habrían utilizado dispositivos GPS colocados en avionetas para controlar determinadas operaciones aéreas. Según su denuncia, ese mecanismo habría permitido que aeronaves cargadas con sustancias controladas sobrevolaran Bolivia.

Nadia Beller tras el ataque.

El martes, la Fiscalía abrió una investigación por presunto narcotráfico vinculada con la supuesta protección de "vuelos irregulares" y de "avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas". El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, está a cargo de ese expediente.

Durante la última semana, los investigadores allanaron al menos cinco propiedades y secuestraron dinero en efectivo, teléfonos satelitales, un vehículo oficial y una "mini granja de bots", entre otros elementos.

Además de Cerimedo, otras tres personas fueron aprehendidas. Entre ellas hay un hombre y una mujer acusados de proveer y ocultar el arma utilizada por los sicarios, mientras que un exmilitar fue detenido en La Paz tras escapar durante un allanamiento a un inmueble vinculado con una casa de cambios relacionada con el asesor.

Mientras avanza la investigación, el Gobierno boliviano minimizó la influencia de Cerimedo y sostuvo que sus funciones estaban limitadas al área comunicacional. Legisladores y dirigentes políticos reclamaron que Paz explique el alcance de las funciones de su asesor.