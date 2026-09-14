Naufragio en Indonesia: al menos 6 personas murieron y hay 129 desaparecidos tras el hundimiento de un barco

Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un ferry en aguas de Indonesia. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de búsqueda y rescate en la zona para intentar localizar a quienes permanecen sin ser encontrados.

Según informaron las autoridades locales, la embarcación transportaba 243 personas al momento del naufragio. Hasta el momento, los equipos de rescate lograron encontrar con vida a 107 pasajeros y tripulantes, mientras continúan las tareas para determinar el paradero del resto.

El operativo de búsqueda se desplegó en la zona donde ocurrió el hundimiento e incluye embarcaciones y personal especializado. Los rescatistas recorren distintas áreas del mar de Java con el objetivo de encontrar sobrevivientes y recuperar a las personas fallecidas.

Seis personas murieron y continúa la búsqueda de 129 desaparecidos.

Las condiciones en el lugar y la extensión del área de búsqueda representan algunos de los principales desafíos para los equipos que participan del operativo.

Indonesia es un archipiélago compuesto por miles de islas, por lo que el transporte marítimo constituye una vía fundamental para conectar distintas regiones del país. Los barcos son utilizados diariamente para trasladar pasajeros y mercaderías entre numerosas localidades.

Los naufragios y accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia y, en distintos episodios registrados en el país, estuvieron relacionados con condiciones meteorológicas adversas, problemas de seguridad y posibles incumplimientos de las normas de navegación.

Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, las autoridades también trabajan para determinar las causas del naufragio y establecer las circunstancias que provocaron el hundimiento. La investigación permitirá conocer qué ocurrió con la embarcación y si existieron fallas que contribuyeron al accidente.