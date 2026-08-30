Naufragó un ferry con 267 pasajeros: ocho muertos, 23 desaparecidos y rescates a contrareloj

Un ferry que transportaba a más de 260 pasajeros naufragó frente a las costas de Chipre, provocando la muerte de al menos ocho personas y la movilización de un amplio operativo de emergencia internacional para rescatar a las víctimas.

Según la prensa local, las autoridades marítimas y la Guardia Costera desplegaron embarcaciones y helicópteros en la zona del desastre para rescatar a los sobrevivientes y recuperar a las víctimas entre el oleaje.

El operativo de rescate y las víctimas en el Mediterráneo

Las primeras tareas de asistencia permitieron rescatar a decenas de personas con vida, mientras que los equipos médicos y de salvamento continúan con las labores de rastreo en el mar.

De inmediato, varios de los sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos para recibir atención por cuadros de hipotermia y traumatismos.

Otros detalles

Las causas del naufragio en Chipre se encuentran bajo investigación por parte de los organismos de seguridad marítima.

Las hipótesis preliminares analizan tanto las condiciones meteorológicas en el mar Mediterráneo al momento del incidente como eventuales fallas mecánicas en la estructura de la embarcación.

Monitoreo internacional e investigación en curso

Unidades navales de la Unión Europea y países vecinos colaboran con las autoridades chipriotas para coordinar la búsqueda de los pasajeros que continúan desaparecidos.

Las fuerzas de seguridad instalaron un centro de contención para brindar asistencia a los familiares de las víctimas y seguir la evolución de los rescates.

El evento se posiciona como una de las tragedias navales más graves registradas en la región en los últimos años, mientras los peritos trabajan en la recolección de testimonios y datos técnicos para determinar las responsabilidades del siniestro.