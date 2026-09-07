El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que "el fin del régimen iraní está cerca" y sostuvo que su caída "cambiaría el destino" de Medio Oriente.

Las declaraciones se dieron durante un brindis del Gobierno con motivo de la festividad de Rosh Hashaná, en el que repasó el panorama estratégico de la región.

Declaraciones del primer ministro sobre la estrategia bélica

Durante su intervención, el jefe de Gobierno remarcó el impacto de la alianza militar con Estados Unidos para contrarrestar las capacidades estratégicas de Teherán.

"Junto con EEUU, logramos grandes avances al eliminar una amenaza existencial que se cernía sobre nosotros. Hemos eliminado bombas atómicas y misiles balísticos de nuestras órbitas", aseveró el mandatario.

En la misma línea, dirigió una advertencia explícita a las autoridades enemigas al remarcar el poderío defensivo del país: "No se metan con nosotros. Sabemos unirnos en tiempos difíciles, y actualmente es la potencia más poderosa de Oriente Medio".

Operaciones militares en la región y mensaje a las tropas

El premier envió además un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a los organismos de seguridad del país por el despliegue operativo continuo.

"Desde aquí, quiero bendecir a los heroicos soldados de las FDI y a las fuerzas de seguridad que trabajan incansablemente. Estamos eliminando terroristas las 24 horas del día, en el Líbano, en Gaza y en Judea y Samaria", aseguró.

Para concluir su pronunciamiento ante los funcionarios gubernamentales, el líder israelí dedicó unas palabras por el Año Nuevo judío: "Que este año y sus maldiciones terminen, y que comience un año lleno de bendiciones, bendiciones mayores que las que jamás hayamos tenido. ¡Feliz Año Nuevo al pueblo de Israel!".