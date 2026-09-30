Netanyahu aseguró que un terrorista quiso estrellar el avión de FlyDubai: "Los pasajeros eran israelíes"

Un sangriento incidente sacudió al vuelo de la aerolínea FlyDubai que se dirigía hacia el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, cuando un piloto apuñaló a su compañero dentro de la cabina. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindó un mensaje para dar detalles de lo sucedido y apoyó la versión de que se trató de un ataque terrorista.

Como bien se informó, tras momentos de extrema tensión en el aire, pasajeros y parte de la tripulación lograron neutralizar al atacante y estabilizar el avión para concretar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

"Esta mañana ocurrió un incidente de seguridad extremadamente grave", expresó Netanyahu en un video difundido desde su oficina.

"Casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes", agregó y precisó: "Uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y todos los indicios muestran que intentó estrellar el avión junto con sus pasajeros".

Cabe señalar que The Times of Israel planteó que se examinan otras hipótesis sobre el episodio, entre ellas, un posible episodio de salud mental.

La irrupción en la cabina y el rescate a miles de pies de altura





En su alocución, Netanyahu relató el testimonio de uno de los ocupantes de la aeronave con quien mantuvo comunicación directa. "Me dijo que el avión entró en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina junto con uno de los miembros de la tripulación y que, entre los dos, lograron detener al piloto mientras intentaba dañar los sistemas del avión", detalló el mandatario.

Posteriormente, otro integrante de la tripulación tomó el control para estabilizar la nave. Luego, el jefe de Estado israelí saludó a los "héroes" que actuaron en pleno vuelo, destacando que "salvaron muchas vidas y demostraron un gran coraje" y que "evitaron una tragedia grave".

Asimismo, informó que el sospechoso está siendo interrogado por las autoridades sauditas, mientras que los servicios de seguridad de su país recibieron instrucciones para adoptar medidas que eviten episodios similares en el futuro.

"Estamos en contacto permanente con las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y su regreso a casa", concluyó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó el hecho como un ataque. "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", aseveró mediante un comunicado emitido horas después del aterrizaje forzoso.

Caída en picada, auxilio médico y testimonios de las víctimas





El vuelo FZ1073 trasladaba a 174 pasajeros, entre ellos 27 niños. Según datos del portal especializado FlightRadar24, aproximadamente dos horas y media después de haber despegado desde Dubái, la nave registró un descenso abrupto al pasar de 33.000 a 17.000 pies en tan solo un minuto, antes de realizar un recorrido errático cerca de la frontera jordana y tocar tierra en Tabuk.

La desesperación dentro del pasaje quedó reflejada en las declaraciones de los sobrevivientes. "El piloto intentó suicidarse con nosotros", relató un pasajero identificado como Uri al sitio Walla, añadiendo: "Probablemente fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a tomar el control hasta que lograron aterrizar el avión".

Durante la maniobra de emergencia, el piloto apuñalado quedó en estado crítico y recibió primeras atenciones a bordo por parte de un dentista israelí que viajaba en el vuelo.

En registros audiovisuales que trascendieron del interior del avión, se observa al comandante herido con máscara de oxígeno mientras un pasajero le expresa: "Salvaste el avión".



