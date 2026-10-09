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Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
FURIOSO

Netanyahu rechazó el Premio Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay

El primer ministro israelí tildó de "intolerante" a la jurista sudafricana tras el reconocimiento del Comité por sus informes sobre la Franja de Gaza.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arremetió duramente contra la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, a quien calificó como una intolerante que propagó la demonización de los judíos.

La declaración oficial se produjo tras el anuncio del Comité Nobel, que decidió galardonar a la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Las críticas del gobierno israelí

El rechazo gubernamental se canalizó a través de las redes sociales oficiales del mandatario y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación hebrea.

Desde el Ejecutivo acusaron a la premiada de promover libelos de sangre y utilizar las instituciones internacionales como una farsa para legitimarse.

"Los miembros equivocados del Comité del Nobel están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia", sostuvieron desde la cuenta oficial de Benjamin Netanyahu.

El trasfondo del informe sobre Gaza

La tensión geopolítica responde al rol desempeñado por Navi Pillay al frente de la comisión independiente de investigación de la ONU.

En dicho trabajo técnico, el organismo acusó a Israel de cometer delitos graves en la Franja de Gaza.

Por su parte, el expresidente norteamericano Donald Trump también sumó sus cuestionamientos a la resolución adoptada por las autoridades noruegas.

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