Netanyahu felicitó a Trump por el rescate del piloto y recordó la histórica misión en la cual murió su hermano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el rescate de un aviador norteamericano que había quedado desaparecido en Irán. El operativo se produjo luego del derribo de un caza F-15 el pasado viernes, en el marco del conflicto bélico iniciado el 28 de febrero.

A través de un mensaje difundido por su oficina, el líder israelí destacó el éxito de la misión. "Felicitaciones, presidente Trump. Todos los israelíes se alegran del increíble rescate de un valiente piloto estadounidense por parte de los intrépidos guerreros de América", expresó.

En su mensaje, Netanyahu vinculó la operación con antecedentes militares de su país y su propia historia personal. "Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó", señaló.

El mensaje publicado en X.

El primer ministro hizo referencia así a la histórica misión de 1976 en Uganda, en la que comandos israelíes liberaron a rehenes de un avión secuestrado. En aquel operativo murió su hermano, Yonatan Netanyahu, un hecho que marcó profundamente la trayectoria del actual jefe de gobierno.

Asimismo, el dirigente subrayó el valor simbólico del rescate y su impacto en la relación entre ambos países. "Esta operación de rescate refuerza un principio sagrado: nadie queda atrás. Es un valor compartido, demostrado una y otra vez en la historia de nuestros dos países", afirmó.

Finalmente, Netanyahu cerró su mensaje con un elogio directo al mandatario estadounidense, destacando su rol en la operación. "Presidente Trump, Donald, mi querido amigo, una vez más tu liderazgo decisivo trajo otra gran victoria a Estados Unidos. ¡Te saludo! Todos lo hacemos", concluyó.

Fecha límite para la apertura del estrecho de Ormuz



Los gobiernos de Estados Unidos e Israel intensificaron la presión sobre Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz. La advertencia incluye la posibilidad de ataques contra instalaciones energéticas si no se garantiza el libre tránsito marítimo en la zona.

En ese marco, Trump lanzó una serie de ultimátums dirigidos a Teherán, en los que exigió la reapertura total del paso "sin amenazas" al comercio internacional. Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión en la región.

El plazo más reciente fijado por Washington vence el 6 de abril. El último sábado, Trump advirtió que restaban 48 horas antes de que "se desate el infierno", aunque también mencionó la existencia de negociaciones en curso, algo que fue rechazado por las autoridades iraníes.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó la postura estadounidense y confirmó la continuidad de las operaciones militares conjuntas. Según sostuvo, los ataques buscan "desmantelar" los programas nuclear y de misiles del régimen iraní.

La imagen del portavoz iraní Abbas Goudarzi.

Desde Teherán, la respuesta fue contundente. El portavoz de la Presidencia del Parlamento, Abbas Goudarzi, aseguró: "El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes".

En ese sentido, el funcionario anunció el inicio de iniciativas legislativas para cobrar un peaje a las embarcaciones que atraviesen la vía marítima. Según explicó, el pago deberá realizarse en riales, la moneda local, lo que implicaría un cambio significativo en la operatoria internacional.

Además, Goudarzi remarcó el control iraní sobre la zona al afirmar: "la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

En las últimas semanas, Irán permitió la circulación únicamente de barcos vinculados a países que rechazaron la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Esta medida profundizó el conflicto y elevó la incertidumbre sobre el comercio energético global.

En paralelo, el general Ali Abdollahi Aliabadi, vocero del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, respondió con dureza a las advertencias de Washington. Calificó la postura estadounidense como una "acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida" y advirtió que "se les abrirán las puertas del infierno".

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más relevantes del mundo, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado a nivel global. La crisis en la zona ya impacta en los mercados internacionales, con una suba sostenida de los precios energéticos.