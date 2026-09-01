"No pido un trato especial": qué dice la carta que difundió Cerimedo tras la aparición del supuesto sicario

Fernando Cerimedo, el principal sospechoso de ordenar un ataque contra su expareja, Nadia Beller, escribió una carta desde la prisión de Palmasola tras la difusión del testimonio atribuido al presunto sicario de nacionalidad colombiana involucrado en la agresión.

En el escrito, el imputado sostuvo que el relato del sospechoso incorpora datos relevantes para la causa penal.

"El contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables", señaló Cerimedo en el documento al que tuvo acceso el medio boliviano El Deber.

La carta que difundió Fernando Cerimedo desde la cárcel (gentileza El Deber).

"Desde el momento en que fui detenido, he permanecido prácticamente sin posibilidad de defenderme públicamente y de explicar mi versión de los hechos. Quiero reiterar algo que he sostenido desde el primer día: soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia", aseguró.

En su defensa, Cerimedo cuestionó la orientación inicial de la investigación tras el ataque ocurrido en la entrada de un hotel en la capital cruceña. "En su propia declaración (de Nadia) existen referencias que planteaban la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido utilizado para perjudicarme", remarcó en el documento.

El consultor ratificó su respaldo a la Fiscalía que investiga el caso, argumentando que confía en el trabajo de la Policía para verificar los últimos datos incorporados.

A su vez, describió cómo lo afectó su imputación: "La acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida. Llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia. Sin embargo, sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona", expresó.

Asimismo, Cerimedo afirmó: "Me preocupa que se siga calificando como una simple 'narrativa' cualquier elemento que pueda contribuir a esclarecer lo sucedido. Yo no estoy construyendo ninguna narrativa. Estoy detenido, incomunicado, lejos de mi familia y atravesando una situación que no merezco porque soy inocente. Lo único que estoy pidiendo es justicia y libertad", escribió el consultor vinculado a Javier Milei.

En otro tramo de la carta, el imputado envió un mensaje a la víctima. "A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas", manifestó y luego agregó: "Podemos tener diferencias personales, pero existen límites que no deberían cruzarse cuando está en juego la libertad y la vida de una persona".

Por último, remarcó que no pide "un trato especial". "No pido que nadie me crea simplemente por mis palabras. Pido que se investigue, que se respete el debido proceso y que se permita que la verdad salga a la luz", concluyó el empresario.