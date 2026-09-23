"Nos golpearon, pero no nos arrodillaremos": el presidente de Irán cruzó a Estados Unidos ante la ONU

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunció un enérgico discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde acusó a Estados Unidos y a Israel de promover la desestabilización bélica en Oriente Medio.

El mandatario afirmó que la nación persa es una "víctima del terrorismo" y advirtió que su administración no cederá ante las presiones geopolíticas ni la fuerza militar.

La alocución internacional constituyó la primera presentación del jefe de Estado en el recinto multilateral desde el inicio de las acciones bélicas directas entre las potencias. Durante la sesión, Pezeshkian fijó la postura oficial de su gobierno frente a los líderes internacionales.

Rechazo a las sanciones y defensa de la soberanía

En su intervención ante el plenario diplomático, el líder iraní remarcó el derecho inalienable de su país a desarrollar tecnología e infraestructura estratégica para la defensa nacional.

Asimismo, denunció el impacto social de las sanciones económicas impulsadas por Washington y la escalada militar en la región.

El mandatario remarcó que las incursiones armadas no lograrán doblegar la postura ideológica de su pueblo ni forzarán concesiones unilaterales. "Nos golpearon, pero no nos arrodillaremos", expresó Masoud Pezeshkian al enfatizar la resistencia de la población.

Llamado a la mediación multilateral y seguridad regional

El representante del régimen persa instó a la comunidad internacional a frenar lo que definió como agresiones sistemáticas contra el territorio soberano de Teherán. En ese contexto, responsabilizó a los aliados occidentales por la interrupción de las vías de diálogo.

Las manifestaciones vertidas en el debate general reconfiguran la agenda diplomática de las potencias globales, que monitorean con cautela los escenarios de contención frente a un eventual recrudecimiento de las hostilidades.

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