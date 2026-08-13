"Nos trataron como criminales": aseguró la niñera argentina tras ser liberada por el ICE en Estados Unidos

Iliana Noelí Lick, la niñera argentina que permaneció detenida durante casi un mes en Estados Unidos, fue finalmente liberada en las últimas horas y contó las difíciles condiciones que atravesó durante su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La joven, oriunda de Buenos Aires, aseguró que tanto ella como sus compañeros fueron tratados "como criminales" pese a que, según sostuvo, eran trabajadores con familias.

"Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también", expresó Lick tras recuperar la libertad.

Iliana Lick pasó por varios centros de detención migratoria en Estados Unidos y fue liberada bajo una fianza.

En esa línea, La mujer de 30 años reconoció que todavía se encuentra procesando lo ocurrido: "Todavía estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada".

La detención se produjo el 11 de julio, cuando Lick se encontraba en el aeropuerto de Filadelfia para tomar un vuelo hacia Kansas y asistir al partido de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial de fútbol.

Antes de abordar, fue detenida por la Policía y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicaron que la detención se produjo porque la argentina había ingresado legalmente al país el 17 de marzo de 2023, pero su visa había vencido.

Ante esto, Lick explicó que había iniciado un proceso para regularizar su situación migratoria y que su permanencia en Estados Unidos se encontraba en trámite, aunque las autoridades señalaron que ese procedimiento no impedía su detención.

Durante su permanencia bajo custodia, Lick compartió el encierro con otras personas y aseguró que entre los detenidos se generó un fuerte vínculo de apoyo. "Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos", relató en declaraciones a NBC Philadelphia.

La joven también cuestionó duramente el trato que recibieron los detenidos durante el procedimiento migratorio. "Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores, y no se merecen esto", afirmó. Y agregó: "Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien".

Finalmente, Lick recuperó la libertad luego de que su novio, Steven Melchiorre, consiguiera reunir los 18.000 dólares requeridos para completar el trámite mediante una campaña de donaciones en GoFundMe.

"Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", expresó Melchiorre al comunicar la liberación de la joven argentina.