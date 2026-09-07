Nueva York dispone dos órdenes por el 11-S y cambia su protocolo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó dos órdenes ejecutivas en el marco de las actividades conmemorativas por los atentados del 11 de septiembre.

Las normativas buscan institucionalizar el homenaje a las víctimas y renovar los planes de contingencia para sostener los servicios fundamentales ante situaciones extremas.

Institucionalización del Día de Conmemoración y Servicio

La primera de las disposiciones establece oficialmente el Día de Conmemoración y Servicio en toda la jurisdicción neoyorquina.

A través de este decreto, la administración local promueve actividades comunitarias, jornadas de voluntariado y actos solemnes orientados a preservar la memoria histórica y fortalecer la cohesión social.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo comunal apunta a articular el recuerdo de las víctimas con acciones directas de apoyo a la ciudadanía.

La medida procura dar un marco institucional permanente a los homenajes que año tras año se desarrollan en la Gran Manzana.

Actualización de los planes de emergencia municipal

La segunda norma suscrita por el jefe comunal crea, por primera vez desde 2007, un equipo de trabajo abocado a la actualización de los protocolos de respuesta y continuidad operativa.

La estructura gubernamental evaluará la resiliencia de la infraestructura urbana y la capacidad de reacción frente a posibles crisis.

El objetivo central de este dispositivo es garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las áreas esenciales de la ciudad ante eventos de gran magnitud. La revisión técnica permitirá modernizar los esquemas de contingencia utilizados por las agencias públicas locales.