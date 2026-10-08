Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Maduro y Flores por presuntas torturas

La Justicia de Estados Unidos amplió las imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al sumar los delitos de conspiración para cometer torturas y graves violaciones a los derechos humanos. Las nuevas acusaciones se presentaron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos permanecen bajo custodia.

Acusaciones de tortura y narcoterrorismo

Los acusadores estatales sostienen que la pareja lideró una estructura estatal destinada a la represión sistemática y el sometimiento de opositores en Venezuela. Además de la figura penal de tortura, la Fiscalía de Estados Unidos igualó la situación procesal de la exprimera dama al imputarle el delito de narcoterrorismo, una figura que hasta el momento solo pesaba sobre el mandatario depuesto.

Estas nuevas tipificaciones formales se añaden a las causas por conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense y posesión de armas de destrucción masiva. De resultar condenados por el conjunto de los delitos acusados, los procesados enfrentan la posibilidad de recibir condenas de prisión perpetua.

Situación procesal y detención en Nueva York

Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se encuentran arrestados en el Centro de Detención Metropolitano ubicado en Brooklyn desde enero. La captura se ejecutó en el marco de una incursión militar de fuerzas norteamericanas en el palacio presidencial de Caracas.

Ante el tribunal neoyorquino, los imputados se declararon no culpables de los cargos formulados. Por su parte, la defensa de la pareja solicitó medidas cautelares alternativas como la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario al alegar problemas de salud cardíaca de la exprimera dama, aunque los planteos fueron rechazados por el juez de la causa.