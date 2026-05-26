Ola de calor extremo provoca al menos 11 muertes y récords de temperatura inéditos para mayo

Una masa de aire cálido proveniente del norte de África generó una ola de calor extremo con temperaturas muy superiores a las normales para el mes de mayo en Europa occidental.

El fenómeno meteorológico, conocido como "cúpula de calor", quedó atrapado bajo un sistema de altas presiones y ya provocó al menos once muertes: siete víctimas fatales en Francia y cuatro en Inglaterra.

Las autoridades locales advierten que las marcas térmicas alcanzaron picos históricos para la época del año.

Alerta por ahogamientos en Francia y el Reino Unido

En Francia, el impacto del calor se cobró siete vidas. La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, confirmó en declaraciones al canal TF1 que "ha habido siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor".

Cinco de estos fallecimientos ocurrieron por ahogamiento, debido a que los ciudadanos buscaron alivio en playas que aún no cuentan con la presencia de socorristas, cuyo servicio habitual comienza en el mes de julio.

Por su parte, en el Reino Unido, la Oficina Meteorológica (Met Office) reportó el fallecimiento de cuatro adolescentes que se ahogaron en lagos y represas del interior del país.

Entre las víctimas se encuentra un niño de 13 años en Halifax, una joven de 15 años en Warwickshire, otro joven en Rotherham y un adolescente de 15 años que murió el domingo 24 de mayo en el lago de Swanholme.

Récords históricos y el avance del cambio climático

La Met Office registró una temperatura máxima de 34,8 °C en los jardines de Kew, al suroeste de Londres, superando por dos grados el récord anterior para mayo.

En paralelo, la agencia Met Éireann de Irlanda informó que dos de sus estaciones marcaron un récord histórico para este mes con 28,8 °C, mientras que en París se cancelaron rutinas y se soportaron marcas de 33 °C durante el torneo de tenis de Roland Garros.

El meteorólogo Greg Dewhurst advirtió que estos episodios son "una buena indicación del cambio climático en acción".

Los científicos vinculan la intensidad del fenómeno al calentamiento global, señalando que Europa es el continente que más rápido se ha calentado desde 1990, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Noches tropicales en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España emitió una alerta por temperaturas extraordinariamente altas en la península, con registros de entre 5 y 10 grados por encima de la media.

El portavoz del organismo, Rubén del Campo, detalló que "nos encontramos con temperaturas que normalmente vemos a mediados del verano ahora en el mes de mayo".

Los pronósticos oficiales anticipan la llegada de "noches tropicales" -períodos donde la temperatura no desciende de los 20 °C- en el suroeste del territorio español, con máximas que oscilarán entre los 36 °C y 38 °C.