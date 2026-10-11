De qué será operado el papa León XIV este martes

El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente este martes en el Vaticano tras confirmarse la presencia de un nódulo de tres milímetros en el pulmón.

La noticia fue comunicada por el propio pontífice al finalizar el rezo del Ángelus, lo que generó atención internacional sobre su estado de salud de cara a sus próximos compromisos oficiales, incluida su visita a la Argentina programada para noviembre.

Detalles médicos y naturaleza de la lesión

La formación fue descubierta durante chequeos médicos de rutina, motivo por el cual los profesionales aconsejaron su extracción.

Desde la Santa Sede, a través del portavoz Matteo Bruni, informaron que el postoperatorio requerirá una hospitalización estimada en unos siete días, aunque no se detallaron precisiones técnicas sobre la ubicación exacta o el método quirúrgico a utilizar.

Sobre este tipo de cuadros, la neumonóloga Ana María Putruele explicó que la presencia de un nódulo pulmonar no constituye automáticamente un diagnóstico de cáncer, ya que su naturaleza puede ser benigna o maligna.

El análisis médico del riesgo contempla parámetros como el tamaño, los bordes, la densidad y la evolución histórica de la lesión en relación con estudios previos.

Asimismo, la especialista expuso ciertas dudas respecto a la viabilidad técnica de extirpar una lesión tan pequeña de apenas tres milímetros debido a sus reducidas dimensiones.

Riesgos y pronóstico de la intervención

En lo que refiere a los peligros específicos de la operación, las autoridades eclesiásticas no brindaron un parte detallado sobre los riesgos particulares o si existe una sospecha concreta de malignidad.

Sin embargo, los profesionales de la salud indican que el pronóstico general de este tipo de lesiones incipientes suele ser favorable, supeditado estrictamente a los resultados de la biopsia posterior.

Por el momento, el calendario oficial que contempla su gira por Uruguay, la Argentina y el Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 se mantiene firme, a la espera de cómo evolucione favorablemente tras el procedimiento quirúrgico y la posterior recuperación clínica.