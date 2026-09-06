Otro milagro en Nepal: tras 11 días atrapado por la riada rescataron a un obrero

Un trabajador de nacionalidad china fue rescatado con vida tras permanecer 11 días atrapado dentro de un túnel en Nepal. Otro impactante rescate y la palabra de los protagonistas.

Las brigadas de socorro lograron tomar contacto con el obrero y extraerlo de las profundidades de la mina donde había quedado incomunicado a raíz de un colapso estructural provocado por deslizamientos de tierra.

El operativo de rescate en la zona montañosa

Los equipos de emergencia de Nepal desplegaron maquinaria pesada y perforadoras especiales para abrir una vía de evacuación segura a través del material rocoso.

Durante el procedimiento, los rescatistas lograron suministrarle oxígeno, agua y alimentos líquidos mediante una sonda pequeña antes de concretar su extracción definitiva.

El obrero formaba parte del equipo de construcción de una importante obra de infraestructura hidroeléctrica en la zona. El desplome de las paredes del conducto principal bloqueó las salidas de emergencia y aisló al operario a cientos de metros de la superficie.

Estado de salud y atención médica de urgencia

Tras ser extraído de la cavidad, el paciente recibió asistencia médica inmediata en un hospital de campaña montado en las inmediaciones del siniestro. Fuentes asistenciales indicaron que el trabajador presentaba signos de deshidratación severa y debilidad muscular, aunque se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades de China y los responsables locales destacaron la coordinación técnica entre las fuerzas de seguridad y el personal de ingeniería para culminar la misión con éxito. Las tareas en la obra pública quedaron suspendidas temporalmente para auditar las condiciones de seguridad en la estructura.