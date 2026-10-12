Por la inminente operación, el Papa León XIV canceló sus audiencias hasta el 20 de octubre

El papa León XIV canceló todas sus audiencias y compromisos públicos oficiales hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su ingreso en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.

La medida fue comunicada por la Prefectura de la Casa Pontificia para garantizar el reposo y la recuperación del Santo Padre tras la cirugía programada para este martes, en la que se le extirpará un nódulo pulmonar detectado de manera precoz durante controles de rutina.

Modificaciones en la agenda del Vaticano y mensajes de optimismo

A pesar del despeje de sus actividades protocolares inmediatas para los próximos días, la máxima autoridad de la Iglesia ratificó su deseo de cumplir con los compromisos internacionales previstos.

Durante una reunión en el Vaticano, el pontífice le transmitió al arzobispo argentino Jorge Lozano un mensaje directo de cara a su próximo viaje apostólico a Sudamérica: "Nos vemos pronto en la Argentina".

La estancia hospitalaria estimada demandará aproximadamente una semana de internación. Durante ese período, las reuniones de trabajo diarias y los encuentros multitudinarios quedarán en pausa hasta que los médicos confirmen el alta definitiva y la progresiva reincorporación a sus funciones eclesiásticas.

Seguimiento médico y expectativas sobre su pronta recuperación

La decisión de suspender la agenda busca otorgar un marco de aislamiento preventivo que asegure la evolución favorable de la intervención quirúrgica.

Al haber sido diagnosticado el cuadro en una fase temprana, el equipo de especialistas prevé un postoperatorio sin complicaciones de gravedad.

Desde la Sala de Prensa de la Santa Sede se informará periódicamente el parte de salud del pontífice. En tanto, las autoridades religiosas y la comunidad católica internacional acompañan con cadenas de oración el proceso médico que afrontará la máxima autoridad eclesiástica en Roma.