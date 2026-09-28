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Lunes, 28 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DESPEDIDA

El papa León XIV lanzó un llamado a la paz en el cierre de su gira por Francia

El Sumo Pontífice concluyó su gira internacional en Metz con un encuentro interreligioso centrado en la reconciliación y la fraternidad entre los pueblos.

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El papa León XIV cerró este lunes su viaje apostólico a Francia con un fuerte llamado a la paz mundial y a la defensa de la dignidad humana.

En el marco de la última jornada de su agenda oficial, el Santo Padre encabezó en la ciudad de Metz una reunión con líderes de diversos cultos para suscribir una declaración conjunta orientada a promover la fraternidad y el entendimiento internacional.

El evento principal de la jornada tuvo lugar en el Centro de Congresos Robert Schuman, donde representantes de distintas confesiones religiosas presentaron un manifiesto unificado en respuesta al escenario geopolítico global.

"Un mundo marcado por los conflictos, las divisiones, las discriminaciones y las profundas transformaciones sociales y tecnológicas", señala el documento firmado por las delegaciones eclesiásticas durante el acto.

Diálogo interreligioso y compromiso con la sociedad

La última etapa del periplo papal en territorio francés estuvo enfocada en consolidar las instancias de diálogo interreligioso y la tolerancia mutua entre comunidades. 

Durante la sesión, los referentes espirituales coincidieron en apelar a la convivencia pacífica y a la superación de las brechas sociales mediante acciones concretas de solidaridad comunitaria.

La convocatoria en la región de Lorena se sumó a las actividades previas llevadas a cabo en la capital francesa y en el santuario de Lourdes, donde el pontífice abordó temas vinculados con la escucha, la cooperación y el bienestar social.

Cierre de la gira apostólica y retorno al Vaticano

Finalizado el encuentro ecuménico y las ceremonias litúrgicas de despedida en Metz, la delegación de la Santa Sede dio por concluida la visita oficial de cuatro días.

El contingente vaticano inició el vuelo de regreso con destino a Roma, dando por terminada la gira por el país europeo.

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