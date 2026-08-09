Papa León XIV: "La guerra solo genera más guerra"

Ante una multitud congregada en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus este domingo, el papa León XIV lanzó un vehemente reclamo para detener los continuos bombardeos a inocentes en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica advirtió sobre el incesante incremento de víctimas mortales y heridos en la región europea, instando a ambas partes a respetar el derecho humanitario internacional.

Durante su alocución mariana desde el Vaticano, el Santo Padre expresó su consternación por el impacto de los ataques sobre la población civil, con especial énfasis en los niños afectados.

En ese marco, enfatizó la necesidad urgente de desactivar las hostilidades militares y habilitar canales para la mediación diplomática.

Llamado urgente al diálogo y freno a la espiral bélica

Sobre el escenario de enfrentamientos, el papa León XIV advirtió que "la guerra no hace más que generar más guerra y provoca un enorme sufrimiento".

A su vez, remarcó ante los fieles que "es hora de detener la espiral de violencia y dar cabida a la diplomacia y al diálogo para allanar el camino hacia la paz".

El Obispo de Roma solicitó frenar de forma inmediata las ofensivas que continúan ensangrentando la región y multiplicando las pérdidas humanas. De este modo, la Santa Sede renovó su postura a favor de una solución pacífica y negociada entre los gobiernos involucrados.

Alerta por la emergencia en Sudán y mensaje a la juventud

En su mensaje, la máxima autoridad eclesiástica extendió su mirada pastoral hacia el continente africano para alertar por la situación humanitaria en Sudán.

El foco se centró en el asedio a la ciudad de El-Obeid, en la región de Kordofán del Norte, donde la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre el riesgo de catástrofe por falta de insumos básicos.

Ante los ataques con drones y reportes de violencia, exigió habilitar corredores humanitarios y solicitó la intervención de la comunidad internacional.

En ese sentido, expresó: "Recemos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada".

Al finalizar la ceremonia, saludó a las delegaciones de jóvenes presentes en el recinto vaticano. El pontífice recordó su participación del 6 de agosto en Asís durante el cierre del GO! Franciscan Youth Meeting 2026, donde exhortó a las nuevas generaciones a construir un futuro basado en la convivencia fraterna y la esperanza