León XIV lanzó un firme mensaje contra la eutanasia en Francia

El papa León XIV brindó una multitudinaria misa en el santuario de Lourdes ante más de 150 mil fieles, en el marco de su tercer día de visita apostólica a Francia.

Durante la celebración litúrgica, el líder de la Iglesia Católica lanzó un duro mensaje centrado en la necesidad de conversión espiritual y la valoración de la vida humana frente a las dolencias, en una referencia elíptica pero contundente contra la reciente legislación francesa sobre la eutanasia.

Homilía en Lourdes y el significado del sufrimiento

Durante la ceremonia realizada cerca de la Gruta de las Apariciones, el pontífice agustino instó a los católicos a reconectarse con el sentido del sufrimiento y la búsqueda de la vida eterna.

Frente a miles de peregrinos y enfermos presentes en el recinto, León XIV pronunció una reflexión sobre los pesares físicos y el sentido místico de la existencia.

Dirigiéndose directamente a quienes atraviesan dolencias y padecimientos, el Papa enfatizó la importancia de no considerar las limitaciones corporales como un obstáculo para la fe: "Vuestras muletas, vuestras sillas de ruedas, vuestras lágrimas ocultas no son obstáculos: son precisamente el lugar donde son plenamente respetados, acogidos y transformados por el amor infinito de Dios".

Asimismo, el Santo Padre pidió a la comunidad católica llevar el mensaje recibido a sus hogares: "Que esta peregrinación reavive la llama de la fe en sus hogares y en sus parroquias. Lleven el consuelo de Lourdes a sus vecinos, a sus seres queridos y a todo el pueblo francés".

Apoyo a las víctimas de abuso y llamado a la paz mundial

En la misma jornada, el pontífice abordó la problemática de los abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico y respaldó los esfuerzos impulsados por los obispos locales para investigar y reparar los casos acontecidos en el clero. Frente a la Conferencia Episcopal de Francia, el obispo de Roma valoró las medidas de verdad y justicia adoptadas en los últimos años.

Respecto a este flagelo dentro de la institución religiosa, León XIV sostuvo ante los obispos franceses: "En los últimos años, han afrontado con firmeza el doloroso flagelo del abuso de menores cometido por miembros del clero o dentro de la Iglesia".

"Debemos continuar por el camino que hemos emprendido, manteniendo la máxima vigilancia. Al mismo tiempo, su clero necesita apoyo y aliento".

Durante la homilía, el pontífice también reflexionó sobre la purificación interna de la comunidad de fieles al señalar: "Para sanar las profundas heridas, las infidelidades y las dolorosas transgresiones cometidas".

Finalmente, el mandatario del Vaticano dedicó unas palabras al contexto internacional y la proliferación de conflictos armados en el globo. Al respecto, exhortó a los católicos a elevar plegarias durante el próximo mes de octubre: "Invito a todos los fieles y a todas las comunidades cristianas a orar durante el mes de octubre, con la intención particular de que cesen las guerras y se establezca la paz entre los pueblos en conflicto".