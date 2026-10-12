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Lunes, 12 de octubre de 2026

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EXPECTATIVAS

A horas de la operación del Papa León XIV, qué se sabe sobre la intervención

La intervención quirúrgica en el Hospital Policlínico Gemelli no alterará su agenda previa y mantendrá los planes de su próxima gira internacional.

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El papa León XIV se someterá este martes a una cirugía en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo localizado en un pulmón, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa SedeDetalles históricos del nosocomio dónde será intervenido.

El procedimiento quirúrgico está programado para realizarse a media mañana en la capital italiana, tras haber sido detectado en una fase temprana durante los controles médicos de rutina.

La intervención fue confirmada por el vocero vaticano Matteo Bruni, quien precisó que el pontífice permanecerá internado durante aproximadamente siete días para garantizar su correcta recuperación.

Continuidad de la agenda y detalles de la intervención

A pesar del anuncio sobre la intervención, la actividad oficial del pontífice continuó de manera habitual, con una intensa serie de audiencias matinales en el Vaticano. 

Como medida preventiva, la representación vaticana suspendió únicamente la participación presencial de la máxima autoridad de la Iglesia en la entrega de la Medalla de la Sostenibilidad, prevista en la residencia de Castel Gandolfo.

El tratamiento médico requerirá un período de recuperación estimado en una semana dentro de las instalaciones del centro hospitalario. 

De acuerdo con el equipo de especialistas a cargo del procedimiento, el diagnóstico precoz del cuadro clínico permitirá un proceso postoperatorio controlado para facilitar el pronto restablecimiento del pontífice.

Impacto en los compromisos internacionales de la Santa Sede

La intervención quirúrgica se llevará a cabo a pocas semanas del viaje apostólico programado por el papa León XIV a Sudamérica, el cual incluye visitas oficiales a la Argentina, Uruguay y Perú. 

Las autoridades del Vaticano señalaron que los plazos de recuperación previstos no ponen en riesgo la realización del itinerario internacional.

Diversos mandatarios y referentes de la comunidad católica internacional expresaron sus mensajes de acompañamiento ante el anuncio del procedimiento. 

La evolución médica del Santo Padre continuará bajo permanente seguimiento de la Sala de Prensa del Vaticano mediante los partes correspondientes tras la finalización del acto quirúrgico.

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