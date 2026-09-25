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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DISCURSO

Papa León XIV en la UNESCO: "La vida es un don, no una mercancía"

Durante un mensaje a la organización internacional, el Papa León XIV enfatizó la necesidad de proteger la dignidad humana y los derechos éticos frente a los avances tecnológicos y los mercados globales.

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El Papa León XIV dirigió un firme discurso ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que ratificó que la existencia humana debe ser respetada como un bien sagrado e inalienable. 

El Pontífice advirtió sobre las tendencias contemporáneas que reducen a las personas a meros insumos de consumo o variables económicas dentro del mercado global.

Dignidad humana, ética y avances tecnológicos

Durante su intervención, el líder de la Iglesia Católica hizo un llamado urgente a priorizar el valor ético y educativo de la ciencia por encima del beneficio financiero. 

El Sumo Pontífice remarcó que las innovaciones tecnológicas y las herramientas de vanguardia deben ser reguladas de forma ética para servir al desarrollo integral de los pueblos y no a la exclusión.

En su exposición, insistió en que el desarrollo cultural y científico solo alcanza su verdadero sentido cuando promueve la paz, la fraternidad universal y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad mundial.

Educación y preservación de la cultura de la paz

El mensaje ante la UNESCO hizo especial hincapié en el rol de la educación como el pilar fundamental para consolidar la paz y contrarrestar la cultura del descarte. 

El jerarca católico abogó por fortalecer los sistemas educativos orientados a la transmisión de valores solidarios y comunitarios.

La exhortación vaticana concluyó con una apelación a la comunidad internacional para renovar los compromisos multilaterales de cooperación, garantizando que el acceso al conocimiento, la cultura y la tecnología sea equitativo y respetuoso de la dignidad humana.

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