El Papa León XIV escuchó a víctimas de abusos y pidió máxima vigilancia

El papa León XIV se reunió con víctimas de violencia sexual en la ciudad de Lourdes durante su viaje oficial por Francia.

Durante las audiencias personales y un encuentro grupal posterior, el líder de la Iglesia Católica escuchó los relatos de los sobrevivientes y reclamó a la Conferencia Episcopal mantener la máxima vigilancia para sanar las heridas causadas por miembros del clero.

Audiencias privadas y pedidos de la comunidad eclesiástica

El pontífice recibió en entrevistas individuales de cinco minutos a siete sobrevivientes de agresiones en el ámbito religioso. Las reuniones permitieron un espacio de diálogo directo donde los participantes expusieron sus vivencias y sus reclamos de reparación e investigación.

Tras los encuentros mantenidos en el centro de acogida del santuario mariano, los convocados aclararon en un comunicado conjunto que la apertura a las instancias de escucha no significa un abandono de sus demandas históricas hacia la institución.

Compromiso institucional y llamado a los obispos

Ante las autoridades de la episcopado francés, el obispo de Roma valoró las medidas de investigación, justicia y asistencia implementadas en los últimos años a raíz de las denuncias registradas en el territorio. Sin embargo, enfatizó que el proceso de reparación debe continuar de forma permanente en todas las diócesis.

Respecto a la continuidad de las acciones preventivas e investigativas dentro de la institución, León XIV expresó:

"Debemos continuar por el camino que hemos emprendido, manteniendo la máxima vigilancia. Al mismo tiempo, su clero necesita apoyo y aliento".

A su vez, durante las alocuciones vertidas en la jornada sobre el proceso de purificación dentro de la comunidad de fieles, el Santo Padre concluyó: