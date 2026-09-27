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Domingo, 27 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
HISTÓRICO

El Papa León XIV escuchó a víctimas de abusos y pidió máxima vigilancia

El pontífice sostuvo un encuentro con sobrevivientes en Lourdes e instó a los obispos franceses a no bajar la guardia frente a las transgresiones eclesiásticas.

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El papa León XIV se reunió con víctimas de violencia sexual en la ciudad de Lourdes durante su viaje oficial por Francia

Durante las audiencias personales y un encuentro grupal posterior, el líder de la Iglesia Católica escuchó los relatos de los sobrevivientes y reclamó a la Conferencia Episcopal mantener la máxima vigilancia para sanar las heridas causadas por miembros del clero.

Audiencias privadas y pedidos de la comunidad eclesiástica

El pontífice recibió en entrevistas individuales de cinco minutos a siete sobrevivientes de agresiones en el ámbito religioso. Las reuniones permitieron un espacio de diálogo directo donde los participantes expusieron sus vivencias y sus reclamos de reparación e investigación.

Tras los encuentros mantenidos en el centro de acogida del santuario mariano, los convocados aclararon en un comunicado conjunto que la apertura a las instancias de escucha no significa un abandono de sus demandas históricas hacia la institución.

Compromiso institucional y llamado a los obispos

Ante las autoridades de la episcopado francés, el obispo de Roma valoró las medidas de investigación, justicia y asistencia implementadas en los últimos años a raíz de las denuncias registradas en el territorio. Sin embargo, enfatizó que el proceso de reparación debe continuar de forma permanente en todas las diócesis.

Respecto a la continuidad de las acciones preventivas e investigativas dentro de la institución, León XIV expresó:

"Debemos continuar por el camino que hemos emprendido, manteniendo la máxima vigilancia. Al mismo tiempo, su clero necesita apoyo y aliento".

A su vez, durante las alocuciones vertidas en la jornada sobre el proceso de purificación dentro de la comunidad de fieles, el Santo Padre concluyó:

"Para sanar las profundas heridas, las infidelidades y las dolorosas transgresiones cometidas dentro de la Iglesia, debemos someternos humildemente a la mirada purificadora del Señor".

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