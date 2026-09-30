Para Israel, el ataque en el vuelo de Flydubai buscó dinamitar los Acuerdos de Abraham

La Embajada del Estado de Israel en la Argentina emitió un comunicado en el que condenó el ataque ocurrido este miércoles a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según las autoridades israelíes, se trató de un intento de atentado terrorista yihadista por parte de uno de los pilotos, cuya aparente intención era estrellar la aeronave con todos sus ocupantes.

El avión, que llevaba 174 pasajeros, tuvo que desviarse y aterrizar en Arabia Saudita, en la ciudad de Tabuk. De acuerdo con datos de Flightradar24, el Boeing 737 MAX 8 perdió 14.125 pies de altura en apenas 29 segundos.

Qué pasó dentro del avión

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contó en un video que, cuando la aeronave se acercaba al país, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellarla. Netanyahu identificó al piloto herido como Smit Machchhar, de nacionalidad india, mientras que dos funcionarios israelíes señalaron a CNN que uno de los pilotos era omaní.

Las autoridades saudíes detuvieron al copiloto señalado como responsable. Fuentes de seguridad israelíes creen que actuó solo, sin vínculos con Irán ni con otra organización terrorista. Por su parte, Flydubai sostiene que los motivos del incidente todavía se desconocen y son parte de una investigación formal.

Una pasajera, Miryam Shira Ohayon, relató que el avión estaba prácticamente fuera de control cuando uno de los pilotos atacó al otro mientras sobrevolaban Jordania. Otro de los pasajeros contó que tomó al agresor con una llave de estrangulamiento y después ayudó a estabilizar el vuelo.

El reconocimiento a pasajeros y tripulantes

En el comunicado, la Embajada destacó que la intervención de pasajeros israelíes y miembros de la tripulación fue decisiva para evitar una catástrofe. Mientras los pasajeros ayudaban a reducir al agresor, pilotos fuera de servicio que viajaban a bordo colaboraron para recuperar el control de la aeronave y conducirla a un aterrizaje seguro. Israel expresó su reconocimiento a todos ellos y, en particular, al piloto que fue atacado por su colega, "por el coraje y el profesionalismo demostrados en circunstancias de extremo peligro".

Un ataque contra los Acuerdos de Abraham

Para Israel, el episodio trasciende el ataque contra sus ciudadanos. La agresión a un vuelo de una compañía emiratí que une Dubái con Tel Aviv busca atentar también contra el acercamiento entre ambos países y contra el proceso de normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham. La embajada señaló que esa conexión aérea es una expresión concreta de los vínculos construidos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en los últimos años.

"Ningún intento de atentado quebrará la amistad entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ni detendrá el camino iniciado por los Acuerdos de Abraham", concluyó el comunicado, en el que Israel reafirmó su determinación de proteger a sus ciudadanos y de seguir trabajando con sus socios frente a quienes buscan frustrar la paz mediante la violencia.