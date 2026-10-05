Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España ante la crisis de vivienda y un revés en el Congreso

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. La determinación se hizo pública luego de que su administración sufriera un revés en el plano legislativo y en el marco de un clima de tensión social en Madrid por la crisis de vivienda.

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) adoptó la medida tras el rechazo parlamentario sufrido el pasado viernes en el Parlamento, donde fueron desestimados dos decretos vinculados a la política de vivienda.

A ese escenario de crisis política se sumó la movilización social en varias ciudades del país desatada a raíz del desalojo en Madrid de una mujer de 87 años. Por este panorama completo, el líder socialista resolvió interrumpir la legislatura y convocar a las urnas.

Desde sus redes sociales, Sánchez manifestó: "Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales".

"España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento. Toca movilizarse. Toca pelear. El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez", convocó.

Durante una conferencia de prensa brindada en el Palacio de la Moncloa, el jefe de Estado repasó la labor desarrollada por el gobierno de coalición y planteó los comicios como un punto de inflexión decisivo respecto al rumbo político que tomará la nación.

En su intervención, Sánchez instó a la ciudadanía a definir si prefiere que el país se sume a la "ola ultraderechista" que, según afirmó, "involuciona y recorta derechos", o si optar por mantener a España como "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Al fundamentar el recorrido de su administración, el mandatario expresó: "Hace más de tres años las urnas decidieron apostar por un Gobierno progresista. Lograrlo no ha sido fácil, nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio".

"Hemos trabajado con un Congreso muy bronco. Hemos combatido élites económicas muy poderosas, y también la peor oposición. Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más poder que nunca. A pesar de todo, el Gobierno de coalición no ha dejado de trabajar", consideró Sánchez.

En la misma línea, el dirigente remarcó la postura internacional adoptada por su gestión: "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra".

Pedro Sánchez convocó elecciones generales en España.

A modo de balance y llamado a las urnas, concluyó: "Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente".

"Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad. Por eso, tras informar al jefe del Estado, convoco el Consejo de Ministros extraordinario. Los españoles tienen que decidir qué papel quieren jugar, si quieren que nuestro país retroceda o avance, un Gobierno que trabaje por la mayoría social", completó.

Desafíos políticos, escenario electoral y encuestas





Este llamado a comicios anticipados encuentra a Pedro Sánchez en una posición compleja tras ocho años al frente del Ejecutivo, atravesado por investigaciones judiciales y controversias que alcanzan a figuras de su entorno cercano, entre ellas su esposa y excolaboradores del PSOE.

A su vez, el Gabinete ha recibido cuestionamientos por el manejo de la crisis migratoria desatada en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos a finales de julio y parte de las cuales aún permanece alojada en asentamientos improvisados.

Originalmente previstos para el año 2027, el llamado a las urnas atiende a un reclamo que la principal fuerza opositora, el Partido Popular (PP), venía impulsando desde hacía meses.

De acuerdo con los sondeos más recientes difundidos por AFP, el PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se posiciona al frente de las intenciones de voto por encima del oficialismo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

Dicho resultado obligaría al espacio a buscar alianzas, situando a Vox, la tercera fuerza en el escenario político, como un actor clave para la conformación del próximo gobierno.



