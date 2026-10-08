Pena de muerte en Estados Unidos: Ejecutaron a un recluso tras el intento fallido con Christa Pike

Tras la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, este miércoles por la noche se llevó a cabo la de Jamaal Howard (46) en la prisión estatal estadounidense de Huntsville en la que se utilizó el fármaco pentobarbital.

Los abogados de Howard (declarado muerto a las 20 hora local) habían solicitado a la Justicia que suspendiera la ejecución, con el argumento de que la calidad de los fármacos empleados por Texas podía acarrear riesgos similares a los de Tennessee, pero los tribunales lo rechazaron.

Howard había sido condenado a muerte por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años, durante el robo de una tienda en Silsbee, un pequeño pueblo rural situado a unos 160 kilómetros al noreste de Houston, en el año 2000.

Según registros judiciales, Howard, que tenía 20 años en ese momento, robó 114 dólares y un paquete de cigarrillos de la tienda de Swartout. Cuando le preguntaron si tenía una última declaración, Howard se disculpó con los familiares de su víctima, quienes observaban a través de una ventana situada a metros de la cámara de ejecución.

Pedido de disculpas





"Espero que acepten mis disculpas y que me perdonen", dijo poco antes de comenzar la inyección. "Lamento lo sucedido. Espero que algún día puedan perdonarme", insistió.

Sus abogados argumentaron que el condenado tenía una discapacidad intelectual, pero tanto los tribunales estatales como el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaron los últimos recursos y permitieron que la ejecución siguiera adelante.

Jamaal Howard cometió un crimen en el 2000 (Archivo).

Con este caso, Howard se convirtió en el séptimo hombre ejecutado en Texas en lo que va del año y el número treinta en todo Estados Unidos.

El caso Pike

Por otra parte, la semana pasada, Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución en Tennessee tras recibir dos dosis de pentobarbital.

Según su equipo legal, durante el procedimiento hubo dificultades para ubicar las vías intravenosas y parte del fármaco habría ingresado en los tejidos, en vez de llegar al torrente sanguíneo.

Christa Pike sobrevivió a la ejecución (Archivo).

Pike permanece hospitalizada y se encuentra "enojada y confundida" después de recuperar la conciencia casi seis días después del intento de ejecución, explicó su abogado Randy Spivey. Según dijo, sus primeras palabras fueron "¿Dónde estoy?" y "¿Quién sos?".

El caso reavivó el debate sobre el uso de pentobarbital en las ejecuciones y llevó a que la defensa de Howard intentara frenar su ejecución en Texas, sin éxito.



