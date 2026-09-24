Así los periodistas vetados por Trump ingresaron a la Casa Blanca por orden judicial

Los equipos periodísticos de CNN, MS NOW y Politico reingresaron a las instalaciones de la Casa Blanca tras la orden emitida por un juez federal de Estados Unidos.

La resolución obligó a la administración encabezada por el presidente Donald Trump a restituir de inmediato los pases de prensa que habían sido revocados de forma unilateral.

El magistrado Timothy Kelly dictaminó que la suspensión del acceso vulneró derechos constitucionales de los profesionales de la comunicación y exigió revertir la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo norteamericano.

El fallo judicial contra la medida oficial

La decisión dictada por el juez federal de Estados Unidos estableció que la revocación de las credenciales de prensa violó el debido proceso al no ofrecer notificaciones previas ni fundamentos claros.

Ante el pronunciamiento en los tribunales, los profesionales de los medios afectados retomaron sus coberturas en la sede gubernamental ubicada en Washington D.C.

Dentro de las declaraciones sobre la resolución se remarcaron las siguientes posturas oficiales:

"el fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa"

"el restablecimiento del acceso debe ser inmediato"

"la medida viola los derechos garantizados por la Primera Enmienda"

Los antecedentes del veto a la prensa

El conflicto se inició cuando la sede del Poder Ejecutivo dispuso la quita de las acreditaciones a los cronistas luego de la publicación de un conjunto de informes críticos.

La medida adoptada por la administración de Donald Trump había dejado sin acceso a las instalaciones de la residencia presidencial a los profesionales de CNN, MS NOW y Politico.

A raíz de esta restricción, los medios de comunicación interpusieron una demanda urgente en los tribunales federales.

El magistrado Timothy Kelly desestimó los argumentos presentados por los abogados del gobierno y ordenó el restablecimiento del acceso para garantizar la cobertura periodística en la sede gubernamental.