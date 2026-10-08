Peste neumónica: OMS exige transparencia a Rusia tras muerte en laboratorio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió a Rusia mayor transparencia e información detallada tras la muerte de una trabajadora del Instituto Antipeste de Irkutsk, por peste neumónica en Siberia.

Pese a que las autoridades locales descartaron el riesgo de una epidemia, el organismo internacional advirtió que no pudo realizar una evaluación completa de los riesgos para la salud pública.

La posición del organismo de control sanitario ruso

El organismo de control sanitario ruso, Rospotrebnadzor, informó que comenzó a retirar de manera gradual las medidas preventivas en la región de Irkutsk.

Las autoridades precisaron que concluyó el seguimiento médico de más de nueve de cada diez contactos estrechos de la víctima, sin detectar microorganismos patógenos ni problemas de salud relacionados con enfermedades infecciosas.

Asimismo, la entidad desmintió la existencia de un segundo contagio vinculado a la trabajadora fallecida. Desde el Kremlin restaron importancia a las advertencias internacionales y afirmaron que mantienen informadas a las autoridades sanitarias globales de acuerdo con las prácticas normativas establecidas.

Reclamos de la OMS y evaluación de riesgos

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ratificó que resulta indispensable el intercambio oportuno y completo de datos para aclarar los reportes sobre el incidente.

A su vez, la entidad modificó su calificación inicial sobre el evento y fijó el riesgo para la salud pública como indeterminado.

En esa línea, la directora de gestión de pandemias del organismo, Maria Van Kerkhove, confirmó que se enviaron consultas específicas al Ministerio de Salud de Rusia. La funcionaria solicitó precisión sobre los análisis de laboratorio ejecutados, las patologías evaluadas y las causas del fallecimiento en caso de descartarse la peste.