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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ECONOMÍA

El precio del petróleo vuelve a superar los US$ 100 por barril

La renovada tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz y las complicaciones climáticas en Estados Unidos presionan la cotización internacional del crudo.

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Los precios internacionales del petróleo registran una fuerte escala y retornan a la zona de los 100 dólares. El incremento responde a las amenazas de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, sumado a las interrupciones imprevistas en la producción.

Tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz

El barril de Brent, referencia para el mercado europeo, registra un alza del 4,48% para ubicarse en los US$ 104,69. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) sube un 4,65% y cotiza en torno a los US$ 92,39.

El temor de los mercados se centra en el eventual bloqueo de vías fluviales clave para el comercio energético global. La presencia e injerencia iraní sobre el tránsito marítimo reavivó la incertidumbre sobre el abastecimiento.

Factores climáticos e impacto económico

A las disputas en Oriente Medio se le añade la suspensión parcial de la actividad pesada en el Golfo de México. El inicio de la temporada de huracanes forzó el cierre temporal de plataformas que representan casi el 15% de la extracción estadounidense.

Este panorama enturbia las expectativas de estabilidad en los costos de los combustibles. La volatilidad amenaza con presionar los índices de inflación y modificar las proyecciones sobre las tasas de interés globales.

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