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Domingo, 13 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE RESCATE

Adolescente de 15 años sobrevivió tres días sin agua ni comida tras el naufragio de una embarcación

El joven vio morir a su hermano y su primo antes de ser rescatado por un barco pesquero. Mirá el video.

SGorostiaga
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Un adolescente de 15 años fue rescatado de un lago congelado por un barco pesquero luego de sobrevivir tres días al naufragio de una embarcación en la que viajaba con su hermano y su primo.

El dramático rescate ocurrió en el mar de Bering, en Alaska. El menor había sido puesto a salvo mediante el uso de sogas para que pudiera subir a la segunda embarcación. Tenía un principio de hipotermia y detalló que sus acompañantes todavía se encontraban en el mar.

Horas más tarde, cuando el menor se encontraba en un lugar seguro cerca de la isla de St. Lawrence, hallaron los cuerpos del hermano y del primo, según informaron desde la Guardia Costera.

El capitán del barco pesquero, Adam White, subrayó que la tripulación le acercó mantas y compresas calientes al chico.

Horas más tarde, cuando el menor se encontraba en un lugar seguro cerca de la isla de St. Lawrence, hallaron los cuerpos del hermano y del primo, según informaron desde la Guardia Costera.El capitán del barco pesquero, Adam White, subrayó que la tripulación le acercó mantas y compresas calientes al chico. googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El menor estaba arrodillado rezando.
El menor estaba arrodillado rezando.

La búsqueda

La búsqueda de los tres jóvenes comenzó el lunes por la mañana, tras la radicación de la denuncia de sus familiares. El operativo involucró aviones y helicópteros de la Guardia Costera.

Según el aviso familiar, los tripulantes habían salido el viernes pasado a navegar y tenían previsto regresar el domingo temprano; sin embargo, esto nunca ocurrió y el adolescente de 15 años fue avistado el lunes por la mañana.

El joven se encontraba arrodillado sobre la estructura del bote que había volcado, con una chaqueta amarilla brillante y fue llevado con una soga hacia el barco pesquero que lo descubrió hasta que pudieron subirlo a la superficie.

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