Pidieron hasta 27 años de prisión por el crimen del ex Puma, Federico Aramburú

La Fiscalía de Francia pidió este miércoles 27 y 20 años de prisión para Loïk Le Priol y Romain Bouvier por el asesinato del exintegrante de Los Pumas Federico Martín Aramburú. El planteo fue realizado durante el juicio que se desarrolla en París por el crimen del deportista argentino, ocurrido en marzo de 2022.

La pena más alta fue solicitada para Le Priol, señalado como el autor de los disparos que provocaron la muerte de Aramburú. Para Bouvier, considerado su cómplice y acusado de homicidio en grado de tentativa, la Fiscalía pidió una condena de 20 años.

Tras tres semanas de audiencias, el Tribunal tiene previsto dar a conocer la sentencia el viernes. Durante el proceso, los dos principales acusados expusieron sus propias versiones sobre lo ocurrido y coincidieron en negar que hayan tenido intención de matar al exrugbier.

Bouvier reconoció que disparó durante el episodio, aunque negó haber querido asesinar o herir a Aramburú. "Siempre tuve la intención de disparar al suelo para tener tiempo de escapar", declaró durante el juicio.

El principal acusado de matar Federico Aramburú.

Le Priol, en tanto, admitió que fue quien efectuó los disparos mortales, pero sostuvo que actuó en defensa propia. "Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he sostenido que usé mi arma en defensa propia", afirmó.

También sostuvo que estaba bajo un fuerte estado de ebriedad y vinculó su reacción con el entrenamiento que había recibido en las fuerzas armadas.

Cómo fue el asesinato de Federico Aramburú

El crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022, a la salida de un bar de París, después de una pelea. Aramburú tenía 42 años y caminaba hacia su hotel junto a Shaun Hegarty, su amigo, excompañero y socio.

Minutos después, un automóvil se detuvo a la altura de los dos hombres. Desde el vehículo descendieron las dos personas con las que habían tenido el altercado previamente y comenzaron a disparar contra ellos.

Federico Aramburú en uno de los partidos que jugó en Los Pumas.

Los tiros alcanzaron directamente a Aramburú, quien murió en el lugar a los 42 años. Hegarty, que estaba junto al exjugador de Los Pumas durante el ataque, salió ileso.







