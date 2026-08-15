Donald Trump aseguró que "pronto" declarará al estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos

En pleno conflicto bélico con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió la apuesta y sostuvo que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy severamente, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Es cierto", dijo el funcionario durante una reunión en una academia de policía de Nueva York.

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Por tal motivo, Trump subrayó que su nación mantiene el bloqueo sobre los puertos de Irán con el objetivo de paralizar la economía del país asiático: "Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos".

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es un sitio estratégico, ya que por allí pasa el 20% del petróleo y el gas natural que se consume en el mundo. Es la única salida que tienen los productos procedentes de distintos productores de Medio Oriente.

Barcos atacados por Irán

Durante el conflicto actual cientos de embarcaciones de países occidentales fueron atacadas por los iraníes, lo que motivó un bloqueo por parte de Estados Unidos, en su afán por tomar el control de la zona y garantizar la libre navegación.

Sin embargo, desde Teherán indicaron que "el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de nuestro país, y prosigue su camino con total seguridad", según afirmó Hossein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, en declaraciones a la prensa de su país.