¿Por qué ocurrió la trágica riada en Nepal y qué es un "GLOF"?

Las devastadoras inundaciones que afectaron a Nepal y al Tíbet el dejaron una estela de destrucción en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con China. Según los reportes de las autoridades, al menos 353 personas murieron y más de 1.300 permanecen desaparecidas.

Mientras continúa la búsqueda de víctimas y desaparecidos, científicos y organismos especializados intentan determinar con precisión qué provocó la riada que arrasó aldeas y generó graves inundaciones río abajo.

Una de las primeras hipótesis vinculó la tragedia con un terremoto registrado cerca de la frontera entre Nepal y China. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) modificó posteriormente su evaluación y señaló que la señal sísmica correspondía a un deslizamiento de tierra asociado al colapso de un glaciar y a un flujo de escombros.

Impactantes videos de la riada en Nepal





En una primera evaluación, el USGS había registrado el fenómeno como un terremoto de magnitud 4,4, a unos 10 kilómetros de profundidad y aproximadamente 77 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.

Horas después, el organismo revisó la información y concluyó que el origen no correspondía a un terremoto convencional. El análisis de las ondas sísmicas de largo período y las imágenes satelitales llevaron a reclasificar el episodio como un deslizamiento de tierra relacionado con un colapso glaciar a 5.200 metros de altura, que se transformó en un alud que arrasó todo a su paso, incluidos pueblos enteros.

La magnitud estimada también fue actualizada a 5,2 y la ubicación del fenómeno fue desplazada a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari.

Las devastadoras inundaciones afectaron a Nepal y al Tíbet..

Las imágenes satelitales analizadas hasta el momento sugieren que un desprendimiento de nieve, hielo y rocas en la zona fronteriza pudo haber erosionado parte de un glaciar y provocado su colapso. La enorme masa de materiales habría alcanzado el sistema fluvial y generado los impactos devastadores aguas abajo.

Cabe mencionar que el canciller de Nepal, Shishir Khanal, había señalado que un sismo podía haber provocado un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueara un río y generara un aumento repentino del caudal. La agencia nepalí de gestión de desastres también informó que imágenes satelitales de Planet Labs mostraban un posible desprendimiento de nieve y rocas en la frontera entre Nepal y China.

La cadena estatal china CCTV, por su parte, informó que la catástrofe se habría originado en un deslizamiento de tierra ocurrido del lado nepalí, con consecuencias especialmente graves en la zona de Gyirong.

Aunque Nepal se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del planeta, la presencia de una señal sísmica no implica necesariamente que un terremoto haya sido la causa inicial del desastre.

La particular geología del Himalaya





Nepal está ubicado sobre una de las zonas tectónicamente más activas del mundo, debido a la convergencia de la placa India con la placa Euroasiática. Este proceso continúa impulsando la formación y elevación del Himalaya.

Por ese motivo, los terremotos son frecuentes en la región. Sin embargo, la actividad sísmica convive con otros factores que pueden favorecer grandes deslizamientos: pendientes pronunciadas, rocas fracturadas, suelos saturados, erosión y presencia de hielo.

Un terremoto puede desestabilizar una ladera y desencadenar un desprendimiento. Pero una señal sísmica también puede ser consecuencia directa de un gran movimiento de tierra, sin que exista un terremoto que lo haya provocado.

¿Cómo se produce una riada glaciar?





Los desastres en regiones de alta montaña también pueden producirse cuando el agua procedente del deshielo queda retenida por una barrera natural, como un deslizamiento de tierra.

Si el agua acumulada supera la capacidad de contención, puede producirse una inundación por desbordamiento de un lago glaciar, un fenómeno conocido como GLOF por sus siglas en inglés. Nepal ya sufrió un episodio de estas características en 2024.

"Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle", explicó Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science, y agregó ante la agencia AFP: "Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón".

Calcular exactamente cuánta parte del glaciar se derrumbó llevará tiempo, aclaró Cox, pero podría oscilar entre "medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos". Algunos expertos sugirieron que el GLOF es un riesgo creciente a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático.