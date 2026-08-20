Potente terremoto de 7.2 sacudió Perú

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 se registró en el sur de Perú con epicentro en el departamento de Ayacucho. El Instituto Geofísico del Perú reportó que el temblor ocurrió a las 13 (hora local) y situó el origen a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

Profundidad del epicentro y alcance del temblor

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros, lo que amortiguó su impacto en la superficie y evitó daños estructurales de gran escala. No obstante, la intensidad se percibió con fuerza en varias regiones del sur peruano y llegó a sentirse de manera leve en la capital, Lima.

Las autoridades de la Defensa Civil iniciaron el monitoreo de las zonas rurales y urbanas más cercanas al epicentro para descartar afectados o fisuras en las vías de comunicación.

Descarte de alerta de tsunami

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en el litoral costero.

Los organismos de emergencia recomendaron a la población mantener la calma y tener preparadas las mochilas de emergencia ante la posibilidad de eventuales réplicas en la zona.